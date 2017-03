Kui raske on olla ilus mees?

Scandinavian HUNKS ei tee esialgu midagi, aga naised juba röögivad! Paremal Petteri Avilia./ Maksim Toome

Neil meestel on naiste üle võimu küll: tulevad lavale nagu mütoloogilised vägilased, ajavad rinna kummi, panevad käed risti rinnale ega tee esialgu midagi. Aga pole vajagi, sest naised juba röögivad. Vaatan vasakule ja paremale ja mõtlen, et küllap on heas vormis ilus mees siitkandi naiste silmis siis tõesti niisugune defitsiit, et juba tema nägemine võtab põlved nõrgaks. Trennisaalides lugusid tehes kohtab sportlikke Adoniseid küll sageli, aga flirtida nad tihti ei oska. Või pole lihtsalt viitsimist kangi kõrvalt kellelegi silma visata. Need kutid aga oskavad ja viitsivad: vaatavad sõjakalt silma, provotseerivad, tantsivad hästi, teevad jõu- ja ilunumbreid. Metsikud mehed! Kostüümid lähevad ka üha julgemaks, nii et vaatajannade fantaasiale jääb aina vähem ruumi. Samas tuleb moekunstniku silmaga tunnustada igati intrigeerivat kokteili spordist, ulmest, tänavamoest ja ajaloost, mis põmmutatakse laval number numbri haaval pöörase energiaga lahti.

Leebetest neiukestest said etenduse käigus tiigrid, kes sõjakisa saatel meeste kõhulihaseid krabasid. / Maksim Toome

„Iga mees, kes usub, et ta võib välja näha selline, nagu ta tahab, näitab sellega välja lugupidamatust naiste suhtes.“

Kutid on ilmselgelt väga hoos. Esirea daamid hüppavad kas või üksteisest üle, et saaks meeste kõhulihaseid katsuda, pilgud põlemas nagu näljastel huntidel. Jaa, naiste hulluks ajamise kunsti need vennad valdavad. Nii et kindlasti oleks tulistel eesti meestel neilt üht-teist õppida.

Petteri Avilia on rühma liider, kes ilmselgelt naudib laval olemist ja suhtleb publikuga kõige energilisemalt. Ta näeb välja nagu seiklusmäruli kangelane: üleni tätoveeringutega kaetud ülakeha, Aafrika patsid, teraskõvad lihased ja kartmatu hoiak. Põhimõttekindel tüüp, kes ei vaata iial kohvi, sigarettide ega teleka poole, vaid teeb selle asemel viietunniseid tantsutreeninguid.

Petteri Avilia - zen ja muhe märulikangelane / Aki Stålhane

Matias Starmans on seevastu kõige ohtlikumat liiki hurmur: oma selgete näojoonte, helesiniste silmade ja sportlase rühiga näeb ta välja nagu positiivne kangelane muinasjutufilmist. Aga ettevaatust, ta on ise sellest mõjust väga teadlik ning oskab seda suurepäraselt kasutada.

Matias Starmans - ohtlik hurmur paipoisi nahas / Aki Stålhane

-Kui palju vaeva nõuab, et nii hea välja näha? Mitu tundi tuleb iga päev jõusaalis veeta?

Petteri: See võtab küll aega, kuid on osa sellest, kes me oleme! Me ei pea end sundima treenima või tervislikult sööma või oma välimuse eest hoolitsema. Ma usun, et soov hea välja näha on meil kaasa sündinud.

Matias: Me treenime iga päev, absoluutselt iga päev!

Petteri: Mingit sorti treening on kindlasti: jõutrenn või tantsutrenn või mis tahes.

-Kas igapäevase trennita pole võimalik sellist vormi hoida?