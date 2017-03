Juhututtava tapnud politseinik kinnipidamisel kamraadidele: mis teie siin teete?

Täna jätkus tapmises süüdistatava Rando Hõlpuse kriminaalasja arutamine prokuröri poolt kutsutud tunnistajate kuulamisega Harju maakohtus. Loe, mis toimus kohtus eile

Tunnistajapinki astusid ükshaaval Hõlpuse pikaaegsed kolleegid. Nende seas ka kolleeg, kes teadis Randot juba politseikooli aegadest. Kiireageerijatena töötasid nad koos alates 2009. aastast.

Tema sai 23. septembril – päeval, kui tema kolleeg süüdistuse järgi juhututtava tappis – kella poole üheksa ajal õhtul kõne, et Majaka tänaval on trepikojas laip ja mängus võib olla relv. Kiirreageerimisüksus reageeriski ärevaks tegevale teatele.

«Tšau, mis teie siin teete?»

Esimesest telefonikõnest ei tulnud veel välja, et asjaga võib olla seotud nende kolleeg, kuid juba minut hiljem saadi teada, et korter kuulub Rando vanematele. Mehed teadsid, et Rando elab samas majas.

Kohale jõudes jäi täna tunnistajana üle kuulatud mees ise maja külge valvama, samal ajal kui teised kiirreageerijad läksid korteri ukse taha. Esimestele koputustele ei reageerinud keegi, kuid kui nad hõikasid Randot nimega, nägi õues akent jälginud politseinik, et korteris toimub liikumine. Rando tõusis diivanilt ja hakkas ukse poole kõndima.

«Tšau, mis teie siin teete?» olevat üllatunud ja rõõmsameelne Rando tunnistajate ütluste järgi ust avades oma sõpradelt ja töökaaslastelt küsinud. Kohe peale seda peeti ta oma korteri elutoas kinni.

Meest kinni pidama läinud kolleegide sõnul võttis Rando neid vastu kui sõpru. «Ta sai aru et talle tulid sõbrad külla,» meenutas kolleeg täna. «Ta oli sõbralik nagu Rando ikka.»

Töökaaslased kirjeldavad rahuliku ja sõbralikuna

Kauaaegne kolleeg rääkis kohtu ees, et sel septembrikuu õhtul ei olnud ukse avanud Rando kindlasti kaine. «Rääkides oli aru saada, et Rando on purjus, väga purjus.»

Toona sündmusele reageerinud kiirreageerijate sõnutsi oli mehe jutt kinnipidamise järel seosetu. Kui temalt küsiti, mis on juhtunud, ei osanud ta midagi vastata. Hiljem olevat talle meenunud, et ta hakkas päeval kellegagi jooma. Kuid mis edasi sai, ei osanud ta samal õhtul öelda.

Kui kolleegid uurisid Randolt, kus ta relv on, avas mees kummutisahtli, et see sealt välja võtta. Relva seal ei olnud ja mees oli ka ise sellest üllatunud. Kohapeal kontrolliti ka trepikojas lebanud kuulihaavaga surnukeha kõrvalt leitud relva ja koodi järgi sai selgeks, et mõrvarelv kuulub toona veel kiirreageerimisüksuses töötanud Randole.

Samas kinnitasid kõik kolm kiirreageerijat täna tunnistajapingis, et on Randot ennegi sama purjus näinud. Kuid keegi neist ei tea, et mees oleks varem purjuspäi vägivaldseks muutunud. Vastupidi, nii palju kui nemad on tema joobnuna näinud, on ta rõõmsameelne ja sõbralik olnud.

Ka töö ajal olevat ta alati püüdnud olukordi pigem jutu kui jõuga lahendada. Samas olevat Rando töökaaslastele rääkinud probleemidest oma eraelus.

Üksainus telefonikõne

Viimasena andis täna tunnistajana ütlusi veel üks Rando töökaaslane, kellele mees pärast veretööd, kell 21.25 helistas. See oli umbes 1-1,5 tundi pärast lasku ja vahetult enne seda, kui kohale jõudsid kiirreageerijad.

Töökaaslase sõnul oli lühikesest telefonikõnest aru saada, et Rando on joobes. Mehe sõnul olevat Rando öelnud midagi stiilis, et ta on loll ning justkui haletsenud ennast.

Kui töökaaslane temalt uuris, mis on juhtunud, ei andnud Rando selget vastust, vaid vaikis. Siis aga ütles ta, et tahab töökaaslasega kokku saada. Seda aga ei juhtunud, sest mees peeti enne kinni ja viidi jaoskonda.