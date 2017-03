Lauri Vahtre: eesti keel pole ainuke, mis ingliskeelses maailmas peab kuidagi hakkama saama

Vahtre tunnistas, et eksis etteütluses kolmes kohas. Ta kirjutas reka ühe K-tähe asemel kahega, kaheksandat klassi märkiva numbri «8» taha jäi punkt panemata ja sidend olgugi et sai kirja komaga. «Reka oli paljudele üllatuseks, 8. klass oli puhas hooletusviga ja olgugi et on selline asi, kus ma tunnistan, et teadsingi valesti,» kommenteeris kirjutaja. «Sain targemaks,» võttis Vahtre etteütluse kokku.

Kolm viga on natuke palju

Kolm viga on tema hinnangul siiski ühes etteütluses natuke palju, üks-kaks kannataks veel kuidagi ära. «Ma enda arvates valdan eesti keelt võrdlemisi hästi, aga nagu näha, on toimetajat ikkagi vaja,» tõdes Vahtre.

Vahtre ei osanud täpselt öelda, mitmes e-etteütlus see talle oli, kuid meenutas, et kolm-neli tükki on kokku kirjutatud. «Möödunud aastal ei teinud ühtki viga, aga läks selles mõttes kehvasti, et magasin õige aja maha,» meenutas Vahtre, «ja tegin hiljem järele, nii et see arvesse ei lähe.»

E-etteütlusi teeb Vahtre ühelt poolt sportlikust huvist, aga samuti selleks, et end testida. «Miks mitte? Ma lähen täna õhtul mälumängu ka mängima, kuigi pole mitte mingi proff, kes istuks päevad läbi entsüklopeedias,» rääkis ta.

Etteütlusel osalenute arvu kasv räägib Vahtre arvates sellest, et taoline sportlik ja patriootlik ettevõtmine on inimestele emotsionaalselt sobiv. «Leidub inimesi, kes teevad seda huvi ja rõõmuga kaasa. Alati on neid, keda huvitab võistlusmoment.»

Vahtre tunnistas, et ei tähista emakeelepäeva kuidagi erilisel viisil. «E-etteütlus ongi parim, mis sellel päeval teha.»

Ta rõhutas, et keelt tuleb hoida ja kaitsta. «Ei tohi kunagi unustada, et keel püsib seni, kuni püsib rahvas,» sõnas Vahtre, kelle sõnul seisnebki suurim oht keelele selles, kui kaovad ära eesti keele rääkijad. «Eesti keele päästab vaid see, kui Eesti naised ja mehed saavad lapsi ning kasvatavad nad eesti keeles üles. Ma tean küll, kuidas sellist juttu ei sallita tänapäeval, aga see on ometigi nii. Siis tuleb tükk tühja maad ja siis tuleb keelekaitse ning muud sellised abinõud,» selgitas Vahtre.

Mis ohustab eesti keelt?

Samuti tõi ta keele ohustajana välja võõrmõjud, kui need tulevad korraga ja liiga palju ning hakkavad keele struktuuri lammutama. «Juhul, kui mõjusid tuleb nii-öelda äraseeditaval määral, siis ei juhtu midagi. Kogu aeg on mõjusid tulnud.»

Rääkides noortest, kes kasutavad oma kõnes palju ingliskeelseid väljendeid ehk anglisme, meenutas Vahtre aega, kui eesti keeles kasutati palju keelelisi venepärasusi ehk russisme. «Arvan, et midagi väga hullu siin sündinud ei ole,» sõnas ta. «Mäletan, kui russisme täis oli varateismeliste kõnepruuk minu lapsepõlves. Natuke on neist alles, «davai» ütlevad praegused noored ka, aga ega väga palju rohkem polegi.»