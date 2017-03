Rask näeb otsekaebuste lubamise plaanis katset õiguskantsler tasalülitada

Raski sõnul on erinevad valitsused ja valitsusliikmed soovinud läbi aegade muuta otsustusprotsessi suletumaks. «Põhimõte on see, et meie oleme võimul, meie otsustame. Julgen arvata, et ka praegusele valitsusele ei meeldi, et õiguskantsler ja riigikontrolör istuvad valitsuse istungitel ega ütle kohe oma arvamust, vaid teevad seda seaduses ette nähtud korras, siis kui nad saavad seda teha,» ütles ta Postimehele.

Tema sõnul arvavad kõik valitsused ka, et enne neid pole olnud kedagi, kes oleks rahva õnnele viimiseks langetanud õigeid otsuseid. «See on inimlik ja arusaadav ja seda ei saa ette heita, aga kontekstist tulenevalt on õiguskantsler nende heade ja tarkade otsustuste pidur,» lausus Rask, kelle sõnul on seetõttu soovitud muuta õiguskantsleri institutsioon sisutühjemaks ehk jätta talle vaid ombudsmani roll, vähendades nii poliitilises otsustusprotsessis professionaalset õiguslikku järelevalvet. «Professionaalne õiguslik järelevalve pole muud, kui et on institutsioon ja inimene, kes seadusi ja põhiseadust silmas peab.»

Raski hinnangul paistab ka justiitsministeeriumi äsja välja käidud ja õiguskantsleri terava kriitika osaliseks saanud plaanis soov allutada õigusloome justkui rohkem «rahva tahtele». Justiitsministeeriumil tuleks sel juhul tema sõnul otsesõnu öelda, et nende meelest on Eesti õiguskord valmis, õiguskantslerit kui süsteemi järelevaatajat pole enam vaja ning tarku poliitilisi otsuseid peaks kontrollima üksnes riigikohus.

Justiitsministeerium on teatanud plaanist muuta Eesti põhiseaduslikkuse järelevalve korda ja lubada otse riigikohtusse pöörduda inimestel, kelle põhiõigusi on mõne õigusaktiga rikutud ja kel pole muud võimalust oma õigusi kohtus kaitsta. Kuu algul kooskõlastusringile saadetud eelnõu väljatöötamiskavatsuses kirjutab ministeerium, et selliseid olukordi esineb äärmiselt harva – seni on riigikohtule esitatud üldse vaid 35 individuaalkaebuse taotlust, millest ainult üks on võetud menetlusse –, ning prognoosib, et taotluse esitamiseks selge õigusliku aluse loomisel põhiseaduslikkuse järelevalve asjade arv ei kasva.

Lähtekohaks pea 15 aasta tagune üksikjuhtum

Rask justiitsministeeriumi plaaniga ei nõustu, öeldes, et esiteks on vale juba väljatöötamiskavatsuse lähtekoht. Ministeerium viitab Sergei Brusilovi kaebusele kui ainsale individuaalkaebusele, mida riigikohus on seni menetlenud, ning põhjendab sellega soovi muuta kehtivat põhiseaduslikkuse järelevalve süsteemi.

1997. aastal toonase kriminaalkoodeksi alusel kuueks aastaks vangi mõistetud Brusilov esitas riigikohtule kaebuse 2002. aasta sügisel, mil jõustunud karistusseadustik nägi sama teo eest ette lühema ehk kuni viieaastase vangistuse. Selleks ajaks oli Brusilovil viis aastat vangistust kantud, mistõttu taotles ta enda vabastamist. 2003. aasta kevadel vabastaski riigikohus ta karistuse edasisest kandmisest ning tunnistas põhiseadusvastaseks karistusseadustiku rakendamise seaduse osas, mis ei näinud ette vana seaduse alusel vangi mõistetud inimeste karistuste vähendamist uues seaduses sätestatud ülemmäärani.

Raski sõnul ei olnud Brusilovi kaasus tüüpiline individuaalkaebus, vaid vaidlus riigikogus vastu võetud seaduse põhiseaduspärasuse üle – asja mõte oli täita lünk, mille riigikogu oli rakendussätete vastu võtmata jätmisega tekitanud. Toonane justiitsminister selgitas, et 1990. aastate alguses, kui Eesti läks ENSV kriminaalkoodeksilt üle Eesti Vabariigi kriminaalkoodeksile, siis kaasnesid sellega ulatuslikud rakendussätted, mille alusel vaadati üle suur hulk jõustunud kohtulahendeid. «Seal, kus oli karistusmäärasid vähendatud, tuli ka vabaduskaotuslikul karistusel viibinud süüdimõistetute karistusmäärad üle vaadata. See oli ulatuslik töö,» rääkis Rask.