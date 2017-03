OTSEPILT «Radari» erisaade Rootsist: kas pagulased hävitavad Rootsi heaoluühiskonda?

«Mida me näeme, on see, et kriminaalsus langeb. Vähemalt see ei tõuse,» ütles Malmö politsei asejuht Anders Wiberg. Sellele vaatamata oli Kanal 2 saade «Radar» Rootsis tunnistajaks ühele autopõlengule ja garaažipõlengule. Sealviibimise ajal toimus riigis mitu tulistamist.

Peamiselt kohtas saatemeeskond suhtumist, et probleem on, aga see on ülespuhutud. Nii politsei kui kohalikud elanikud ütlevad, et tekkinud kriisis on süüdi sotsiaalmeedia. «Meil ei ole sotsiaalmeedia enne sellisel määral poliitikat mõjutanud,» ütles üheksa aastat Rootsis elanud Evelin Tamm.

Rootsi erisaates saavad teiste seas sõna sõjapõgenikuna elanud eestlane, pagulaste saatuse üle otsustava migratsioonikohtu endine kohtunik ning tekkinud kriisi aitab lahti selgitada ka Göteborgis elav endine Eesti kaitseminister Hain Rebas.

«Kuna nad on amatöörid oma raskete relvadega, siis tulistavad nad lohakalt ja teised võivad pihta saada. Näiteks siin Biskopsgårdenis, kus me oleme, visati pool aastat tagasi käsigranaat korterisse ja see tabas surmavalt 4-aastast poissi,» rääkis Tallinnas sündinud, kuid Göteborgis õppinud ja töötanud Rebas, kes oli 1992-1993 Eesti kaitseminister.

Rebas viis «Radari» Göteborgi baari, kus 2015. aasta märtsis toimus massitulistamine. «Kuulsin neli lasku, vaatasin ukse poole ja kaks maskides meest tormasid Kalašnikovidega sisse,» rääkis «Radarile» oma lugu tollest saatuslikust õhtust baari töötaja, kes imekombel ellu jäi.