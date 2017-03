Esimene sõrvekeelne raamat läheb suvel trükki

Sõrvemaa pärimuse seltsi eestvedaja Mari Lepiku sõnul on aabitsa tarbeks 99 protsenti tekstidest kogutud, plaanitakse vaid sõrulaste abil murdekeelt natukene korrigeerida. «Praegu kunstnik haudub mõtteid ja kujundajaga käivad läbirääkimised. Aabitsa ilusaks tegemise aega tahame ära kasutada, et tekste veel paremaks toimetada,» selgitas ta.

Lepik ütles, et nad loodavad raamatu suvel trükki saata.

«Kõik osad on tasakaalus. Esimese raamatu kohta peaks see piisavalt põhjalik olema, et saada sõrve keelest ülevaadet,» sõnas raamatu koostamisel osalenud Katrina Tarkin.