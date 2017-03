Galerii: kas täna selgub ERRi uus juht?

Kell 17 alanud erakorralisel koosolekul on kõigil nõukogu liikmetel esialgu võimalus kandidaatide kohta öelda, mida nad soovivad – kellel on millised miinused ja kelle plussid teevad jällegi konkurentidele ära.

Seejärel on plaanis esimene hääletusvoor, kust saavad edasi lõppvooru kaks enim hääli saanud kandidaati. Olgu öeldud, et igal nõukogu liikmel on üks hääl, nõukokku kuuluv Mart Luik mõistagi hääletusel ei osale. Seega osaleb hääletusel kümneliikmelisest nõukogust üheksa liiget.

Lõppvoorus on kõigil nõukogu liikmetel taas üks hääl ja võiduks on vaja seitse või rohkem hääli. Kuna Luik ei osale, tähendab see omakorda, et vastuhääli saab äravalimiseks olla vaid kaks.

Kui kummalgi kandidaadil ei õnnestu seitset poolthäält koguda, on uus arutelu, misjärel toimub uus katse hääletuseks. Kui ka siis ei saa üks kandidaat seitset vajaminevat häält, loetakse konkurss sedakorda luhtunuks.

Postimees on varem kirjutanud, et veebruari lõpus toimunud esimeses hääletusvorus sai nõukogus enim hääli Erik Roose. Ja kui tänases lõppvoorus peaksid vastakuti jääma Roose ja Tankler, kalduks toetus Roose poole. Kui peaks tulema finaal Tankleri ja Luige vahel, on tõenäolisim lahendus uued valimised ja uued kandidaadid.

ERRi nõukokku kuuluvad riigikogust Viktoria Ladõnskaja (IRL), Kalvi Kõva (SDE) Marika Tuus-Laul (Keskerakond), Krista Aru (Vabaerakond), Martin Helme (EKRE) ja Heidy Purga (Reformierakond). Lisaks kuuluvad nõukogusse asjatundjatena Mart Luik (ei osale hääletusel), Rain Tamm, Pille Pruulmann-Vengerfeldt ja Agu Uudelepp.

Rahvusringhäälingu uus juhatuse esimees peab ametisse asuma hiljemalt 1. juunil ning tema ametiaeg kestab 2022. aastani.

KES ERRI JUHIKS KANDIDEERIVAD?

Mart Luik (46) Sündinud 7. novembril 1970

7. novembril 1970 Haridus: Tallinna reaalkool (1989); Tartu Ülikool, ajakirjandus (1994), suhtekorraldus (2010); magistriõpingud meedia juhtimise alal Cumbria ülikoolis (alates 2016)

Töö: tarbijaleht Kulutaja, peatoimetaja (1992–1995); Eesti Päevaleht, majandustoimetuse juhataja, peatoimetaja asetäitja (1995–1996); Sõnumileht, peatoimetaja (1996–1998); TV3 Eesti, uudiste peatoimetaja, tegevjuht (1998–2001); DTV VIASAT Venemaa, peadirektor (2001–2005); VIASAT Broadcasting Ühendkuningriik, arendusjuht (2005–2006); TV3, Sloveenias, tegevjuht (2006–2008), Ajakirjade Kirjastus, juhatuse esimees (2008–2013); Postimees, juhatuse esimees (2013–2015), RC meelelahutuse OÜ (Rock Café), omanik ja tegevjuht (2015 –2016); Ühistu Eesti Lihatööstus, tegevjuht (2016…)

Keeled: inglise, vene, soome, itaalia

Pere: abielus, neli last

Erik Roose (48) Sündinud 16. aprillil 1968

Haridus: Nõmme gümnaasium (1986); Tallinna Tehnikaülikool, majandusinsener (1986–1991)

Töö: ETKVL, Eesti Erastamisagentuur, UKU, mitmesugused ametid (1991–1996); Eesti Ekspress, peadirektor (1996–1998); Postimees / Eesti Meedia ärijuht, peadirektor, müügidirektor (1998–2016); Trio LSL raadiogrupp, müügidirektor (2016); Mainori majanduskool, lektor (1991–2001)

Keeled: inglise, vene, saksa

Pere: abielus, 4 last