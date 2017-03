Roose: muutusi on kindlasti vaja

Erik Roose, teid on valitud ERR-i uueks juhiks.

Ma ei tea, miks mind nii karistati (irooniliselt –J.V), aga nii tõesti on juhtunud.

Rääkige, milline on nüüd teie plaan edaspidiseks?

Esimene plaan on see, et ma pean jõudma „Aktuaalsesse Kaamerasse”. Järgmine plaan on see, et nõukogu esimehega hakkan läbi rääkima, et mida, kuidas ja millal asjaga tegelema hakata saan, sest 1. juulini on praeguse juhatuse volitused. Praegu tuleb teha sujuv ja hea üleminek nii poliitikast kui ka ettevõtlusest.

Milline on teie plaan juhatuse personalivalikus?

Nimesid on välja käidud, aga ma nüüd kohe praegu neid ei ütle. Kõigi inimestega ei ole veel kokkuleppeid.

Aga teil on juba inimestega räägitud?

Ütleme nii, et neljast kaks on suhteliselt kindlad ja järgmise kahe osas on minu eelistus olemas. See on lähemate päevade küsimus. Tegelikult on vaja selgeks saada ka see, kas nad nõukogu enamusele sobivad. Nõukogu peab nad kinnitama ja mul pole mõtet minna kandidaatidega, keda nõukogu enamus ei toeta.

Ainar Ruussaar on ka juhatuse liige, mis temast saab?

Ma ei kinnita ega lükka ümber mis saab. Kumbagi varianti ei välista.

Kas teil on plaanis ERR-i kuidagi reformida?

Kindlasti seal reforme on vaja. Ma olen ka öelnud, et pigem kiire ja viisakas evolutsioon, kui suur revolutsioon. Aga kindlasti on vaja hakata muutusi sättima. Õnneks on paar kuud üleminekuaega, mis on paras ja mõistlik. Selle aja jooksul saab asjad ette valmistada.