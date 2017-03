Edgar Savisaar kandideerib kohalikel valimistel Lasnamäel

Seda kinnitas ERRi raadiouudistele Edgar Savisaare poeg, riigikogu keskfraktsiooni liige Erki Savisaar, vahendas ERR.

«Minu teada on ta piirkonnas seda soovi avaldanud ja piirkonna juht on seda kinnitanud,» ütles Erki Savisaar.

Seda, millisel kohal Edgar Savisaar Lasnamäel kandideerida sooviks, ei ole Erki Savisaare sõnul arutatud. «See on piirkonna otsustada ja ma arvan, et nad teevad hea valiku,» lausus ta.

Veel eelmisel nädalal ütles Erki Savisaar ETV saates «Ringvaade», et Edgar Savisaar ei ole kandideerimist otsustanud. Ta märkis, et Edgar Savisaare otsus sõltub tema tervisest ja kuna valimisteni on umbes pool aastat, siis aega mõtlemiseks ja otsustamiseks on.

Kuu alguses ütles Keskerakonna pressiesindaja Andre Hanimägi Postimehele, et Edgar Savisaar ei ole kandideerimiseks soovi avaldanud. «Oleme lähtunud sellest, et tal tuleb oma tervisega tegeleda. Saladus ei ole ka see, et hetkel on keerulised ajad seoses kohtuistungitega. Aga erakond on öelnud, et kindlasti on Savisaare kandidatuur oodatud,» ütles ta.

