Aivar Riisalu ei välista Keskerakonna ridadesse naasmist

«Nad ei kuula enam oma liikmeid (toim – IRL), nad on kapseldunud oma kitsasse maailma, neid ei huvita reiting ja neil on silme ees ainult oma võimu säilitamine. Ja ma kinnitan, et nad teevad kõik selleks, et IRL kaoks poliitliselt kaardilt,» selgitas Riisalu TV3 «Seitsmestes uudistes» oma mõtteid seoses IRLiga.

«Aga kui mina tahan poliitikas jätkata, siis võib-olla tõesti, kui parteid enam ei ole, siis öeldakse, et kui sõjamees ütleb, et hobune lastakse ära, siis tuleb jalaväelasena edasi võidelda,» nentis Riisalu.

«Mina soovitaksin uutel tulijatel astuda Keskerakonda. Nemad on täna läbi aegade opositsioonis ja nüüd ka valitsuses suutnud ajada mingit rida ja see on olnud selline näoga inimese poole rida,» tõdes Riisalu.

Riisalu ütles ka seda, et võib-olla ta polekski pidanud Keskerakonnast kunagi lahkuma.