Nääs: Keskerakond ja Savisaar kokkuleppele ei lähe

«Ma ei ole taotlenud kummagi kaitsealuse osas kokkulepet ja ei kavatse seda ka teha,» ütles Nääs BNSile, soovimata siiski täpsemalt valitud kaitsetaktikat avada.

Tema sõnul esitas ta eile Savisaare osas kaitseakti, mille koostamiseks kaitsja veebruari keskel kohtult ajapikendust palus, MTÜ Keskerakonna kaitseakt sai esitatud juba veebruariks.

Harju maakohus peab Savisaare süüasjas teise eelistungi 21. märtsil, kui selgub ka, milliseid võimalikke taotlusi osapooled esitavad ja millises menetlusvormis kohus süüasja lahendama hakkab. Kui keegi kokkuleppemenetlust ei taotle, siis on tõenäoline, et kohus hakkab süüasja arutama üldmenetluses. Samuti on võimalik esitada taotlusi süüasja lõpetamiseks, viidates süüaluse kehvale tervisele ja sellest tulenevalt suutmatusele kohtuprotsessis osaleda.

Samuti süüdistuse saanud ärimees Aleksander Kofkinit kaitsev vandeadvokaat Aivar Pilv on varem kinnitanud, et Kofkin kokkuleppele ei lähe. Pilv rõhutas, et tema kaitsealune ei ole milleski süüdi ja vajadusel on nad valmis seda tõestama üldmenetluses.

Riigiprokuratuur esitas novembri lõpus süüdistuse kuritegude toimepanemises Tallinna linnapeale Edgar Savisaarele, MTÜ-le Eesti Keskerakond, Tallinna linnavolikogu esimehele Kalev Kallole, lisaks veel linnavalitsuse endisele nõunikule ja viiele ettevõtjale.

Kogutud tõendite alusel on ametist kõrvaldatud Tallinna linnapeale Edgar Savisaarele esitatud süüdistus korduvas suures ulatuses altkäemaksuga nõustumises ja vastuvõtmises, suures ulatuses toime pandud rahapesus, suures ulatuses ja korduvalt toime pandud omastamises ning suures ulatuses erakonnale keelatud annetuse vastuvõtmises. Esitatud süüdistuse kohaselt võttis Tallinna linnapea Edgar Savisaar altkäemaksu vastu ja nõustus sellega seoses oma tööülesannete täitmisega.

Lisaks Savisaarele ootab kohtutee ka Savisaarele altkäemaksu andmises süüdistuse saanud ärimehi Aivar Tuulbergi, Alexander Kofkini, Hillar Tederit ja Vello Kunmani. Tallinna linnavolikogu esimeest Kalev Kallot süüdistatakse kaasaaitamises altkäemaksu andmisele ja võtmisele ning Savisaarele altkäemaksu vahendamises süüdistatakse ekspoliitik Villu Reiljani. Kohtutee ootab juriidilise isikuna ka Keskerakonda. Ametiisiku poolt toimepandud omastamisele kaasaaitamises süüdistatakse Tallinna linnavalitsuse nõunikku Priit Kutserit. Eeluurimisel oli kahtluse alla ka reklaamiärimees Paavo Pettai, kes aga asus prokuratuuriga koostööle ja süüdistust ei saanud.