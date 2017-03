Margikoguja küsib: kuhu jäi president Ilvese postmark?

Tänases Postimehes ilmunud lugejakirjas tundis Tartumaalt pärit filatelist Madis Malkov muret, miks ei ole president Ilvesest postmarki ilmunud.

«Olen aastaid kogunud postmarke. Minu kogus on peaaegu kõik Eesti postmargid. Eesti presidentide seerias, mis on väga ilusa kujundusega, ilmus esmalt Lennart Meri postmark, seejärel Arnold Rüütli postmark. Miks ei järgnenud nendele Toomas Hendrik Ilvese postmark?» küsis ta.

Tema sõnul olid paljud filatelistid kindlad, et Toomas Hendrik Ilvese sünnipäevaks mark ilmub. «Nüüd on kuulda, et sellel seerial jätku ei tulegi. Ilmub hoopis Kersti Kaljulaidi postmark uues seerias. Väga kahju, et see postmargiseeria polnud kestlik,» kirjutas ta.

Postimees uuris seepeale Omnivalt, kas filatelistide kogust jääbki tõepoolest Ilvesele pühendatud mark välja. Ettevõtte kommunikatsioonispetsialist Mattias Kaiv selgitas, et Eesti Vabariigi 100. aastapäevaks ilmuvad riigipeade sarjas postmargid kõigile riigipeadele, kes olid ametis iseseisvuse esimesel sajandil.

Nii oli sarja avamargil kujutatud Eesti esimene põhiseaduslik riigipea Otto Strandman ning mark ilmus 9. mail, tema ametisse saamise päeval. Sarja teine postmark oli pühendatud Ants Piibule, kellel täitus 125 aastat sünnist.

«Kõik järgnevad väljaanded olid seotud ümmarguste tähtpäevadega ja plaan oli juba eelnevalt paika pandud kuni 2018. aastani. Ainuke president, kes ei olnud tol hetkel veel teada oli peale Ilvest ametisse asuv president. Tema jaoks oligi planeeritud 2017. aasta. Sarja viimasteks markideks on 2018. aastal ilmuvad Toomas Hendrik Ilves 65 ja Arnold Rüütel 90,» rääkis Kaiv.