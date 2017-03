IRLi juhivalimiste aeg pole veel teada

IRLi peasekretäri Kert Karuse sõnul möödub juunis kaks aastat viimasest suurkogust, kus valiti erakonnale uued juhtorganid. Erakonna põhikirja järgi kestab nii esimehe ja aseesimeeste kui eestseisuse, revisjonikomisjoni ja aukohtu liikmete ametiaeg kaks aastat.

Karuse sõnul on erakonna volikogu otsustada, kas järgmine suurkogu peetakse enne või pärast 15. oktoobril toimuvaid kohalikke valimisi. «IRLi volikogu koguneb 8. aprillil. Tegu on korralise volikoguga ja praegusel hetkel pannakse paika volikogu päevakorda,» ütles ta.

Eesti Päevaleht kirjutas täna, et suurkogu kokkukutsumine võidakse otsustada juba aprilli esimeses pooles ning madala reitinguga erakonna praegune juht Margus Tsahkna näiteks eelmise esimehe Urmas Reinsalu vastu välja vahetada. Reinsalu kommenteeris lugu pärastlõunal sotsiaalmeedias, kus nimetas seda mitteuudiseks ja kinnitas, et ei kandideeri IRLi esimeheks.

Samas teatasid nii opositsiooni kuuluv Reformierakond kui ka Konservatiivne Rahvaerakond (EKRE), et ootavad IRLiga rahulolematuid liikmeid hoopis endaga ühinema.

Reformierakonna esimees Hanno Pevkur pöördus Facebookis IRLi parempoolse ja liberaalse maailmavaatega inimeste poole ja märkis, et kui neil on erakonna vasakpoolse poliitika toetamisest kõrini, siis on nad oodatud koos Reformierakonnaga Eesti elu edasi viima.

EKRE riigikogu fraktsiooni kuuluv Jaak Madison kutsus IRLi liikmeid, kes soovivad kaitsta rahvuskonservatiivseid väärtusi ehk on parempoolsed konservatiivid, oma erakonda. «Mitmed juba on tulnud, paljud seda plaanivad, kuid nendest aluspõhimõtetest lähtuvad liikmed on alati oodatud, et seista tugevamalt Eesti kui rahvusriigi huvide eest,» kirjutas ta.