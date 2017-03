Sester tervishoiukulude koondamisest haigekassasse: saatan peitub detailides

«Põhimõttena on see pigem loogiline, et maksumaksja raha efektiivse kasutamise seisukohalt tuleks vaadata tervishoiukulusid tervikuna. Küsimus on, kuidas see aitab süsteemi efektiivsust tõsta. Toetan alati ettepanekuid, mis kokkuvõttes aitavad läbi kõrgema efektiivsuse maksumaksja raha paremini suunata. Arvestades sellega, et saatan peitub detailides, tuleb kõiki neid ettepanekuid analüüsida,» ütles Sester Postimehele.

Ossinovski üks ettepanek näeb ette, et pensionäride eest hakkab tulevikus sotsiaalmaksu tasuma riik. Rahandusminister nentis, et kulude tõstmine ühelt eelarverealt teisele raha juurde ei anna.

«Valitsus toetab haigekassale täiendavat raha andmist, et tagada tervishoiusüsteemi pikaajaline jätkusuutliku. Lisaraha saab tulla kas majanduse paremast käekäigust, kulude kokkuhoiust või maksude tõstmisest. Kindlasti on see valitsuse jaoks otsusekoht. Täiendavat maksukoormuse tõusu ma ei poolda,» ütles Sester.

Rahandusministeerium kaalub pensionäride eest sotsiaalmaksu tasumisel Ossinovski ettepanekutest erinevat meetodit. Selle skeemi detaile Sester veel ei avalikusta.

«Rahandusministeerium on välja pakkunud kompensatsioonivalemi, mis võtab arvesse demograafiast tulenevaid probleeme. Oleme olukorras, kus töötavate inimeste ja ülalpeetavate suhe ühiskonnas muutub. Ühiskond vananeb ning vajab ka seetõttu rohkem raviteenuseid. Neid muutusi meie ettepanekud arvestavad,» ütles Sester.

Jevgeni Ossinovski esitas eile valitsusele plaani tervishoiu rahastamise jätkusuutlikkuse tagamiseks, mis annab haigekassale suurema rolli Eesti tervishoius, kuid raviraha kohe juurde ei too.

Ettepaneku järgi hakkaks riik maksma pensionäride eest sotsiaalmaksu samamoodi, nagu praegu maksavad ettevõtjad töötajate palkadelt 13 protsenti sotsiaalmaksu. Samuti tegi tervise- ja tööminister ettepaneku viia kõik tervishoiuteenused haigekassa rahastamisele. Praegu rahastatakse näiteks hambaravi, vaktsineerimist, ravikindlustuseta inimeste ravi ja kiirabiteenust riigieelarvest, mitte haigekassast.

Haigekassa eelarve on paegu 1,1 miljardit eurot, riigieelarvest rahastatavate tervishoiuteenuste maht on umbes 100 miljonit eurot.

Valitsusele esitatud memorandumis kulude katteallikate kohta ettepanekuid tehtud ei ole.