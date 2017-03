Lapse surmaga lõppenud avarii põhjustaja sai tingimisi karistada

Süüdistuse järgi sõitis Ilja Kussul (39) mullu 4. jaanuaril kella 15.45 ajal sõidukiga Volkswagen Golf Variant Narvast Sillamäe poole, kui ta hakkas keelualas piiratud nähtavusega teelõigul sooritama möödasõitu, kuid sõitis vastassuunavööndisse. Seal põrkas ta kokku vastu tulnud sõiduautoga Audi A4, mis liikus Tallinnast Narva suunas. Ränk kokkupõrge juhtus Tallinna-Narva maantee 191. kilomeetril.

Mullu jaanuaris Ida-Virumaal juhtunud avariis hukkus kaheaastane laps. Foto: politsei- ja piirivalveamet

Volkswagenis olid peale Ilja Kussuli veel 33-aastane naine, kaheksa-aastane tüdruk ja kaheaastane poiss. Audit juhtis 28-aastane mees ja temaga koos oli 27-aastane naine.

Õnnetuses said viga kõik kuus inimest, kuid eriti raskeid vigastusi said Volkswagenis olnud kaheaastane poiss ning Audi juht ja kaasreisija. Meedikud püüdsid last elustada, kuid kahjuks ei andnud see tulemusi ja poiss suri sündmuskohal. Teised kannatanud viidi Ida-Viru keskhaiglasse.

Mõlema sõiduki juhid olid kained ja neil oli kehtiv juhiluba. Avarii ajal sadas lund ning teekate oli libe ja lumine.

«See õppetund jääb temaga elu lõpuni»

Hiljaaegu mõistis Viru maakohus Kussuli lühimenetluses süüdi kahele inimesele raske tervisekahjustuse ja ühe inimese surma põhjustamises.

Kussul jäi süüdi karistusseadustiku paragrahvi alusel, mis käsitleb sõidukijuhi poolt liiklusnõuete ja sõiduki käitusnõuete rikkumist ettevaatamatusest, kui sellega on tekitatud inimesele raske tervisekahjustus või põhjustatud inimese surm. Sellise teo eest karistatakse rahalise karistuse või kuni kolmeaastase vangistusega.

Kohus mõistis talle ühe aasta ja kuue kuu pikkuse vangistuse, ent kuna süüasja arutati lühimenetluses, vähendati tema karistust kriminaalmenetluse seadustiku järgi ühe kolmandiku võrra. Seega jäi lõplikuks karistuseks üheaastane vangistus, kuid karistust ei viida täide, kui ta ei pane kaheaastase katseaja jooksul toime uut tahtlikku kuritegu.

Viru ringkonnaprokuratuuri prokurör Jaanika Kõrgmaa selgitas, et ta taotles süüdistatavale tingimisi vangistust põhjusel, et mehe senine käitumine, sealhulgas ka liiklusalane käitumine, on olnud mitte üksnes õiguskuulekas vaid eeskujulik.

«Süüdistatav pani toime ettevaatamatu süüteo hooletusest ja see õppetund jääb temaga elu lõpuni,» ütles Kõrgmaa.

Kohus nõustus prokuröri poolt nõutud karistusega. Samuti peab Kussul menetluskuludema tasuma 623 eurot, hüvitama kannatanute tsiviilhagid mittevaralise kahju katteks summas 22 000 eurot ning hüvitama ühele kannatanule kaitsjale makstud õigusabi tasu 1600 eurot.

Lisakaristusena võeti temalt kuueks kuuks juhtimisõigus.

Mis on lühimenetlus? Lühimenetlust võib kohaldada, kui süüdistatav on nõus lühimenetlusega ja tegu on kuriteoga, mille eest karistusseadustik ei näe ette karistusena eluaegset vangistust. Lühimenetlus võimaldab menetluse läbiviimist vaid toimikumaterjalide põhjal, tunnistajaid ja eksperte välja kutsumata. Süüdimõistvat kohtuotsust tehes vähendab kohus süüdistatavale määratud karistust ühe kolmandiku võrra. Allikas: kohus.ee

Traagiline avarii Sillamäe lähistel/Postimehe lugeja foto

Avariipaigas on ka varem hukkunutega liiklusõnnetusi juhtunud

Postimees on varem kirjutanud, et vaid kilomeeter avariipaigast eemal juhtus 2013. aastal 8. detsembril samuti traagiline avarii. Pärast seda paigaldatigi teelõigule möödasõidu keelu märk.

Tallinna-Narva maantee 190. kilomeetril põrkasid toona kokku sõiduauto Opel ja veoauto Volvo. Nimelt riivas Narva suunas liikunud sõiduauto ümberreastumisel Opelit, mis kaotas juhitavuse, kaldus vastassuunavööndisse ja põrkas kokku veokiga.

Opelis olnud viiest inimesest kaks hukkusid sündmuskohal, kolm toimetati haiglasse, nende seas kahe- ja kolmeaastane tüdruk. Kaks päeva hiljem suri kahjuks ka kolmeaastane tüdruk.

Kõik sõiduautos olnud inimesed kasutasid turvavööd ning lastel kasutati korrektset turvavarustust. Veoauto juht vigastada ei saanud, juht oli õnnetuse hetkel kaine. Ka siis olid avariikohas teeolud väga libedad.

2011. aastal juhtus samuti 8. detsembril traagiline avarii Tallinna-Narva 181. kilomeetril, kus veoautol Scania lõhkes esirehv, mille tõttu kaldus sõiduk vastassuunavööndisse ja põrkas kokku sõiduautoga Nissan. Laupkokkupõrke tagajärjel hukkusid sõidukit juhtinud 39-aastane naine ja temaga koos olnud 74-aastane naine.