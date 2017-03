Savisaare ettepanek: alkoholi saaks osta vaid pangakaardiga

«Kaardiga maksmine vähendaks noortel võimalusi alkoholi poest osta,» põhjendas piirangut Keskerakonna fraktsiooni aseesimees Erki Savisaar.

Kui praegu pääseb veel nii mõnigi pood alla kaheksateistkümneaastastele alkoholi sularahas müümisega, siis kaardimaakse puhul jääks jälg, et alkoholi on alaealisele müüdud. «See oleks kindlasti ka poodide jaoks distsiplineeriv meede. Samuti on võimalik tehnilisi lahendusi täiendada nii, et alaealistel kaardimakse ebaõnnestub, kui nad püüavad alkoholi eest maksta,» sõnas Savisaar.

Teisalt ei oleks riigikogulase sõnul alkohol niivõrd kättesaadav inimestele, kelle elu keerdkäigud on kahjuks nad viinud tänavatele. «Paraku on kodutute puhul väga suureks murekohaks just alkoholitarbimine, mistõttu on oma elu kordaseadmine pea võimatu. Pangakaardiga maksmise puhul võib eeldada, et iga taaralt saadud sent joogile ei kuluks,» leidis riigikogu majanduskomisjoni liige.

Samas tõdes ta, et pangakaardiga maksmisel võiks olla ka psühholoogiline, nii-öelda suure venna efekt. «Kui inimene teab, et alkoholiostust jääb jälg või et kaasa võib panga väljavõttele pilgu peale visata, võib nii mõnelgi hobijoojal tekkida kahtlus oma ostu mõttekuses,» ütles Savisaar.

Sellel nädalal ütles Leedu peaminister Saulius Skvernelis kohtumisel ettevõtjatega, et Leedul tuleks kaaluda lubada võimalust alkoholi eest maksta vaid pangakaardiga ning vähendada alkoholiga kauplejate hulka.