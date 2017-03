Palts: hääletuskastide kasutamine valimistel on kulukas igand

«Niinimetatud kastihääletamisest kui kohmakast ja kulukast igandist tuleks loobuda,» kirjutab Palts sotsiaalmeedias. «Kui inimene ei saa hakkama e-hääletamisega, siis ei ole ta ilmselt ka adekvaatne sõna sekka ütlema oma riigi tulevikku määravate otsuste tegemisel.»

Ka sotsiaaldemokraatliku erakonna (SDE) esimees ning tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski võttis läinud nädalal e-hääletamise poolt sotsiaalmeedias sõna.

«E-valimised on turvaline ja mugav viis igal Eesti inimesel täita oma kodanikukohust ning üleskutsed e-valimiste kaotamiseks on lihtsalt naeruväärsed,» kirjutas Ossinovski. Samas märkis ta, et e-valimiste perioodi tuleks demokraatia printsiipide tugevdamiseks lühendada.

«On hädavajalik luua tehniline lahendus, et elektrooniliselt saaks hääletada ka valimispäeval, et kaitsta valimiste ühetaolisust ning valijate võrdsust. See lisaks meie suurepärasele e-valimiste süsteemile mugavust veelgi juurde,» selgitas Ossinovski.