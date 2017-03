Tsahkna IRLi madala toetusprotsendi pärast ei muretse

Kuigi kaks aastat tagasi toimunud liidrivahetus pidanuks andma parteile uue hingamise, on IRLi populaarsus püsinud parlamendiparteidest kõige madalamal tasemel veidi üle aasta.

«Tõepoolest, on olnud keeruline siit välja tulla reitingu tõusu mõttes. Küll aga me oleme panustanud väga oluliselt sellesse, et oma lubadused ellu viia, me oleme väga palju saavutanud valitsuses,» kommenteeris IRLi esimees Margus Tsahkna erakonna reitingut.

Praegu on IRLi reiting parlamendiparteidest madalaim ja eelmisel aastal oli see keskmiselt kuus protsenti.

IRLi esimehe ametiaeg kestab kaks aastat ning Margus Tsahknal hakkab see aeg läbi saama. «Ma olen täna IRL-i esimees ja mul on veel väga palju tööd ära teha nii erakonna sees kui ka valitsuses,» ütles Tsahkna ning jättis vastamata, kas ta plaanib uuesti esimeheks kandideerida.

IRLi eelmine esimees, justiitsminister Urmas Reinsalu teatas eile Facebookis, et tema partei etteotsa ei kandideeri.