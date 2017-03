Majandusministeerium: Sõru-Triigi on mugavusliin

Senine Sõru-Triigi parvlaevaliini täituvuse statistika sügisest kevadeni liini igapäevast graafikut ei toeta, vahendab Meie Maa ministeeriumi kantsleri Merike Saksa kirja Saare maavalitsustele.

2016. aasta 11. aprillist 11. septembrini, mil graafik oli igapäevane, oli liinil reiside keskmine täitumus Saksa sõnul sõidukite osas 60 protsenti, samal ajal kui perioodil 1. jaanuarist 10. aprillini oli reiside keskmine täitumus 42 protsenti.

Ka ei pea ministeerium põhjendatuks maavalitsuste kriitikat selle kohta, et Soela mahutab varasematest laevadest tunduvalt vähem autosid. «Ministeeriumile viimase teadaoleva informatsiooni kohaselt on parvlaeva Soela eeldatav mahutavus 28 sõiduautot, mis on üksnes üks-kaks sõidukit vähem kui varem liini teenindanud, 1985. aastal ehitatud parvlaev Kõrgelaid,» kirjutas Saks.

Saksa sõnul on avalikest vahenditest toetatav ühistranspordiliin mõeldud eelkõige reisijate-, mitte maavalitsuste nõutud kaubaveo tagamiseks. «Rõhutame, et üksikute ettevõtjate majandustegevuse toetamine on vastuolus ühistranspordi korraldamise ja rahastamise põhimõtetega ning kujutaks endast lubamatut riigiabi,» kirjutas Saks.