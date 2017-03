Unikaalsed kangad, lummavad ükssarvikud ja suts halba maitset

TFW 2017. Eesti ehetedisain, Monquer / Erlend Štaub

Eesti ehtedisain

Kui suur objekt on kleit ja kui tilluke seal kõrval ehe! Hulljulge idee tuua Goldtime’i etenduses lavale Eesti ehtekunsti paremik päädis massiivse ja fantaasiaküllase defileega. Lihtsad teksad ja T-särgid juhtisid kõik pilgud peamisele ning ehteid esitleti ahhetamapanevalt ägedal moel! Kunstipärased jõulukuusekübarad, tüllikuhilad ja maskid modellide peas olid rikkalikult ehtekunstiga üle valatud.

Just sellises pöörases kastmes esitleti parimat Eesti ehtekunsti. Monquér, Lummus, SOMA, AEGAON, Wooch, New Vintage By Kriss, Birgit Skolimowski ja Tanel Veenre loovad nii vägevaid ning ainulaadseid asju, et oleks vaid rohkem huvilisi, kelle külge kõik see väärt kraam riputada!

TFW 2017. Monton / Erlend Štaub

Monton

Arvate, et karmis moereaalsuses karastunud kaubamärgilt üllatust oodata ei tasu? Eksite! Montoni 15. sünnipäeva kollektsioon oli üks eredamaid etteasteid. Inspiratsiooniallikateks on seekord kaks põnevat saareriiki Island ja Kuuba ning laval möllab täielik loovuse tulevärk. Monokroomsed superülikonnad, roosa tolmuharja-kleit, sillerdav tuunika läbipaistval seelikul ja kanaarilinnukollane volangikleit... See etenduse hoidis publikut põnevil tõepoolest iga sekund. Montoni märgi taga on üheksa talenti: Pille Lauring, Hanna Haring, Triin Kaiv, Catlin Kaljuste, Ryte Krakauskaite, Minja Penttinen, Kirthy Kold, Peeter Rästa ja Sille Sarapuu. Nende oskus «kastist väljas» mõelda, idee siiski kantavasse vormi valda ning veel kõnekaks stiilitervikuks kokku liita on vaimustav.

TFW 2017. Riina Põldroos / Erlend Štaub

Riina Põldroos

Kui kellelgi Eesti moekunstnikest on otsepääs peeglitagusesse muinasjutumaailma, on see äravalitu kindlasti Põldroos. Lill on ikka lill – olgu ta nii ruumiline ja rütmiline nagu iganes, ikkagi on mõju armas ja ootuspärane. Aga kui areenile kappavad müütilised ükssarvikud, olen lummatud. Kaks sellist elukat rütmiliselt kaelust raamimas andsid võrratu efekti. Detaile ehk iga silm publikus ei märka. Põldroosi loominguga ongi nii, et mida lähemalt vaatad, seda enam vaimustud. Maagilised tiivulised, luiged, lohed, pegasused – see on maailm, mida ta võrratult hästi valitseb. Paljude ilusate kleitide hulgas teenisid enim imetlust värsked siluetid, kus õhtutualeti moodustavad luksuslik pikk seelik ja aplikeeritud avar pusa. Olgu pruutkleidi või öömusta õhtukleidi rollis – väga veenev!

TFW 2017. Diana Arno / Erlend Štaub

Diana Arno

Pastelne, helge ja suurlinlik – sellise mulje jättis Diana Arno kevadkollektsioon. Silmapaistvalt luksuslikest villakangastest mantlid, veatu teostus ja istuvus, veidi vallatu kirjaga kangaid ja finaali jagu voogavat siidi. Eriti põnevad olid mitmevärviliselt küütlevad volangid ja sügavate seljadekolteedega, otsekui ausõna peal seljas püsivad õhtukleidid. Unenäosinised ja lavendlilillad helkivast kangast trench’id küll ilma trotsimiseks loodud pole, pigem sobiksid need punast vaipa pidi peosaali tippivale kaunitarile. Kui aga minna moenädalale sooviga teada saada, mis on just hetkel moes, siis suurima trendikontsentraadi tõi lavale just Arno.