Haukanõmm toetab Vabaerakonna uue juhina Talvikut

Haukanõmm kirjutas Facebookis, et viimastel kuudel on tema poole pöördunud palju inimesi ettepanekuga kandideerida erakonna esimeheks. «Olen võtnud iga ettepanekut ja soovitust tõsiselt, eriti väärtuslikuks olen aga pidanud esitatud põhjendusi. Ma tahan kõiki siinkohal tänada, seda puhtast südamest ja siiralt,» ütles ta. «Olen otsustanud, sel aastal ma erakonna esimeheks ei kandideeri, kuid minu aeg kindlasti tuleb.»

Tänavuste kohalike valimiste eel on Haukanõmme hinnangul erakonnale loogilisem valik Artur Talvik kui kohalike kogukondade eestkõneleja. «Vabaerakond oma nimekirjadega kohalikele valimistele ei lähe, seega ei saa uus esimees tagada erakonnale nendel valimistel protsendipunkte, kuid ta saab ja peab tõstma esiplaanile kohalike inimestega arvestamise teema ning veenma ühiskonda, et meie vaade detsentraliseeritud Eestile on õige valik,» lausus ta.

Muu hulgas avaldas ta lootust, et uus esimees ja juhatus parandavad erakonnasisest usaldust ja koostööd, rahuldumata pisimuudatustega ehk praeguse olukorra hoidmisega. Tema hinnangul tuleb Vabaerakonnal leida oma koht ja panustada seisukohtade selgusesse.

«Kui võtta kogu meie eelnev tegevus kokku, siis ilmselt olemegi tegutsenud vabakonservatiivses suunas – pakkudes tasakaalu, kaitstes vabadust ja traditsioone, aga säilitades ka avatuse ja uuendusmeelsuse. Meie ideelise vundamendi kindlustamist ootangi ma uuelt esimehelt ja olen valmis oma teadmisi ning kogemusi kasutades kaasa lööma,» kirjutas Haukanõmm.

Talvik kinnitas Vabaerakonna esimeheks kandideerimist üle-eelmisel nädalal, mil astus viimaks ka erakonda. Lisaks talle on esimeheks pürgimisest teatanud Vabaerakonna siseopositsiooni kuuluv Jevgeni Krištafovitš.

Vabaerakonna senine juht, parteid alates selle asutamisest juhtinud Andres Herkel ei saa esimehena jätkata, sest seda ei luba erakonna põhikiri. Vabaerakonna põhikiri näeb ette, et esimeheks ega ka juhatuse liikmeks ei saa valida inimest, kes on ametis olnud kolm järjestikust ametiaega.

Vabaerakond valib uue esimehe, juhatuse, aukohtu ja revisjonikomisjoni 23. aprillil.