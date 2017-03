Soomes pussitati kakluses surnuks noor eestlane

Tüli kahe kamba vahel sai alguse ühes restoranis. Kambad läksid tüli lahendama restorani ette tänavale. 19-aastane Helsingis elav eestlane sai kakluses eluohtlikke noahaavu, millesse ta suri sündmuskohal.

Politsei kahtlustab pussitamises 35-aastast Kotkas elavat meest, teatas telekanal MTV.

Politsei pidas sündmuskohal kinni pussitamises kahtlustatava ja veel kuus kakluses osalenud meest. Prokuratuur kavatseb esitada teisipäeval kohtule taotluse pussitamises kahtlustatava vahi alla võtmiseks.

Pussitamisohver oli juba pikka aega Soomes elanud

Kakluse täpne kulg ja tüli põhjus on veel ebaselged. Politseiuurija Marko Heinonen ütles MTVle, et politsei selgitab, mis põhjusel oli pussitamises kahtlustataval nuga kaasas. Politseil ei ole praegu andmeid, et kakluses kasutati veel relvi.

Heinonen lisas, et kõik kakluses osalenud mehed olid joobes. «Nad olid kõik rohkem või vähem alkoholi tarvitanud,» rääkis ta.

19-aastane pussitamisohver on rahvuselt eestlane ja Eesti kodakondsusega, kuid ta oli juba aastaid Soomes elanud. Politsei uurib, mida Helsingis elanud noor eestlane Kotkas tegi, praegustel andmetel oli ta Kotkas sõpradel külas.

Politsei alustas juhtunu uurimiseks kriminaalmenetlust tapmise ja kehalise väärkohtlemise paragrahvide järgi.