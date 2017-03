Pardakaamera salvestis: politsei operatiivsõiduk sõitis otsa traktorile

Pühapäeva õhtul kella 19.44 ajal sai politsei tähelepanelikult inimeselt teate, et Ida-Virumaal sõidab valgustamata traktor T-25, mille juht võib olla joobes. Traktorit asus otsima lähistel olnud politseipatrull. Ohtliku sõiduvahendi ja selle juhi tabamise kõrval oli eesmärgiks takistada selle jõudmine liiklustihedale Jõhvi-Tartu maanteele.

Vaid neli minutit hiljem, kell 19.48 juhtus Lohusuu vallas Kalma-Mustvee 2. kilomeetril otsitava traktori ja politseisõiduki vahel liiklusõnnetus.

Esialgsetel andmetel sõitis 49-aastane mees operatiivsõidukiga Volkswagen Transporter otsa samas sõidusuunas teel peatunud valgustamata traktorile, mille roolis oli 22-aastane mees.

Traktori juht ja traktori vasakul poritiival istunud kaasreisija 44-aastane mees toimetati tervisekontrolliks haiglasse. Politseiametnikud viga ei saanud, suuri kahjustusi sai politseisõiduk.

Politsei selgitas saadetud pressiteates, et operatiivsõiduki juht reageeris väljakutsele alarmseadmeid kasutamata. Pardakaamera salvestuselt näib, et hinnanguliselt oli väljakutse saanud politseisõiduki kiirus asulasisesel teel lubatust suurem ehk umbes 68 km/h.

«Alarmsõidul võib politseisõiduk kõrvale kalduda teatud liiklusreeglitest, kui tagab liiklusohutuse. Igal muul juhul ootame oma ametnikelt piirangutest kinnipidamist ja head eeskuju. Menetluses selgitatakse, millistel kaalutlustel otsustas sõidukijuht alarmseadmeid mitte kasutada,» kommenteeris politsei operatiivjuht Ottomar Virk.

Õnnetuse üksikasju uurima asudes leidis politsei, et poritiival istunud mees oli alkoholijoobes. Traktorijuhi kainuse selgitab ekspertiisis.

Politseisõiduki juht oli kaine ja omas vastava kategooria juhtimisõigust. Traktorit juhtinud mehel puudus vastava kategooria juhtimisõigus ja registreerimata traktori tehniline seisukord ei vastanud nõuetele. Liikluses osalemiseks oli antud traktor politsei teatel kõlbmatu.

«Nähtavus on liikluses esmaoluline ning pimedal ajal valgustamata sõidukiga liikluses osalemine on väga ohtlik,» ütles operatiivjuht. «Sõidukõlbmatu ja valgustamata sõiduvahend on liikluses sama ohtlik kui purjus pea, sest mõlemal juhul on ennustamatu, milliseid raskeid tagajärgi need nii juhile kui teistele liiklejatele kaasa võivad tuua,» lisas ta.

Õnnetuse üksikasjad selgitatakse edasises menetluses.