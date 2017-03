Video: politsei pani Jõhvis purjus mehed raudu ja väänas nad kõnniteele pikali

Patrullpolitseinikud märkasid pühapäeval Jõhvis Narva maanteel kaht joobetunnustega meest, kes politseipatrulli märgates väljakutsuvalt žestikuleerisid ning ametnikke solvasid, teatas Ida prefektuuri pressiesindaja.

Politseinikud peatusid ja väljusid autost, et meestega vestelda.

Kuna ühel meestest polnud kaasas isikut tõendavat dokumenti, palusid politseinikud tal isiku tuvastamiseks patrullautosse istuda. Sellest mees keeldus ja ta osutas politseinikele füüsilist vastupanu. Agressiivseks muutis ka teine mees, seetõttu otsustasid ametnikud kasutada nii enda ja teiste turvalisuse huvides käeraudu ja pidada mehed abijõu saabumiseni kinni.

Politseipatrull toimetas mõlemad mehed jaoskonda. Selgus, et agressiivselt käitus 23- ja 26-aastane mees. Pärast esmaseid menetlustoiminguid lubati mehed koju.

Politsei alustas meeste suhtes alustati väärteomenetlus karistusseadustiku paragrahvi alusel, mis käsitleb võimuesindaja solvamist. Seadus näeb sellise teo eest ette rahatrahvi.

Jõhvi politseijaoskonna juht Kalle Kuusik tõdes, et paljud konfliktid saavad alguse just alkoholi liigtarbimisest. Alkoholijoobes inimesed ei tee oma käitumises tihtipeale vahet, kas nende teguviis on õige või mitte, mis omakorda võib kaasa tuua mitmeid arusaamatusi.

«Usun, et ka selle juhtumi puhul, kus ametnikud soovisid saada selgitust meeste väljakutsuva käitumise osas, mängis alkohol põhirolli. Olukorra teeb veelgi tõsisemaks see, et konflikti sattunud seltskonnas oli ka sülelaps,» lisas Kuusik.

Konflikti teisel poolel on juhtunule teine vaade

Kinni peetud mehe abikaasa väitel pidas politsei mehed kinni aga täiesti ilma igasuguse põhjuseta. Ühe kinnipeetu abikaasa Viktoria postitas sotsiaalmeediasse video juhtunust, milles on näha kahe mehe kinnipidamist.

Viktoria ei eitanud, et mehed olid tarvitanud alkoholi, kuid tema sõnul kõndisid nad täiesti rahulikult tänaval ja ei seganud kedagi. Seltskonnast möödus politseiauto, mis pööras ringi ja jäi hoovi seisma. Naine kirjutas sotsiaalmeedias, et politsei küsis näha meeste dokumente ja kuna tema abikaasa sõbral dokumenti kaasas ei olnud, hakkasid politseinikud teda autosse paigutama.

«Küsimuse peale, miks politsei temalt dokumenti näha tahab, vastasid politseinikud, et ta on purjus,» märkis Viktoria. Ta rõhutas, et mehed ei andnud mingit põhjust nende suhtes jõudu kasutada.

Naise sõnul sattus vägivaldse olukorra tunnistajaks ka lapsevankris kaasas olnud viiekuune laps.