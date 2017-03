Mis saab IRList? Tsahkna kutsus kokku erakonna suurkogu

«Kuna see on erakonna esimehe ülesanne, tegin ettepaneku kutsuda kokku suurkogu, et võtta kokku kõik oma inimesed ning panna paika sisereeglid selliselt, et oleksime avatud erakond,» sõnas Tsahkna kommentaaris.

Täpne suurkogu toimumise aeg selgub 8. aprillil, kui koguneb erakonna korraline volikogu, kes lõpliku otsuse langetab.

Tsahkna sõnul tuleb erakonna sees panna asjad paika selliselt, et erakond oleks sisemiselt avatud ning viiks enda sees ise läbi muutuseid, mis oleksid märgatavad kõikidele erakonna liikmetele ka väljapoole. «Erakonna suurkogu koguneb selleks, et teha selgeks, kuidas sisedemokraatiat saaks edasi arendada,» rääkis esimees.

Küsimusele, kas Tsahkna kavatseb ka järgmiseks ametiajaks erakonna esimeheks kandideerida, jäi praegune esimees kidakeelseks, lisades et põhiline rõhuasetus on hetkel pööratud planeeritavale suurkogule. «See, mis ma edasi teen alles selgub ja ma annan sellest kindlasti teada,» kommenteeris ta.

Praeguse erakonna kehva reitingu valguses ei leidnud Tsahkna siiski, et see oleks sügisestel kohalikel valimistel kõige määravam tegur. «Me oleme kohalikel valimistel alati võtnud tulemused üle reitingu ning see seisneb eelkõige meie tugevates inimestes. Samas vajavad meie inimesed aga väga selget sihti ja usku, et erakonna sees asjad käivad demokraatlikult, ning kui see on korras, paistab see ka välja,» oli Tsahkna seisukohal.

Tsahkna hinnangul tuleb praegu erakonna sees teha radikaalseid otsuseid, mis eeldab näiteks vastavaid põhikirjamuutuseid.