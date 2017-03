Eakas Lasnamäe pommimees vanglast ei pääse

Ringmaa (78) jääb vanglasse, kuna riigikohus ei võtnud arutusele tema kaitsja Raiko Paasi määruskaebust kohtumäärusele, millega ei vabastatud Ringmaad vanglast elektroonilise valve alla, teatas ERR uudised.

Kuna riigikohus asja arutusele ei võtnud, siis jõustus Tartu ringkonnakohtu veebruaris tehtud määrus kuu aega varasema Viru maakohtu määruse muutmata jätmise kohta.

Kohus märkis, et ennetähtaegse vangistusest vabastamise oluliseks tingimuseks on kinnipeetava õiguspärane käitumine vangistuses, kuid Ringmaal on üks kehtiv distsiplinaarkaristus ning see näitab kohtu arvates, et ta on hoolimata pikaajalisest vangistusest endiselt käitunud ebaseaduslikult.

Ringmaa soovis ennetähtaega vabaneda, et minna koju, olla lastega koos ja nende juures surra.