Uuring: Eesti inimesed soosivad võrdõiguslikkust sõnades, aga tegelikult?

Monitooringu andmetel ei ole ühiskonnas soolist palgalõhet soosivad hoiakud levinud – koguni 95 protsenti küsitletuist on arvamusel, et mehed ja naised peaksid saama sama töö eest võrdset töötasu. Soolisest palgalõhest on kuulnud 69 protsenti elanikkonnast ja pea kolmveerand neist peab seda suureks probleemiks.

Selgus ka, et naised on vähem altid palgatõusu küsima – palgatööd tegevatest meestest on nelja aasta jooksul palka juurde küsinud 44 protsenti meestest ja 32 protsenti naistest.

Ebavõrdset kohtlemist tööpostil kogevad ka mehed

Monitooringu järgi on töökohal ebavõrdset kohtlemist kogenud 31 protsenti mees- ja 38 protsenti naistöötajatest. 2009. aastal olid need arvud vastavalt 24 ja 34 protsenti. Seega võib öelda, et kokkupuuted ebavõrdse kohtlemisega on sagenenud ja seda nii mees- kui naistöötajate puhul.

Samas märkis Turu-uuringute uuringujuht Vaike Vainu, et see ei tarvitse tähendada, et ebavõrdne kohtlemine tööpostil on nüüd suurem probleem, vaid pigem on inimesed oma õigusest võrdsele kohtlemisele teadlikumad, märkavad ja teatavad rohkem.

Kõige enam on ebavõrdset kohtlemist kogetud seoses töötasuga – palga määramise, tõstmise või kärpimisega (21 protsenti nais- ja 13 protsenti meestöötajatest). Enam on ebavõrdse kohtlemisega kokku puutunud madala sissetulekuga või alaealiste lastega naised. Paremas positsioonis on kõrgharidusega naised.

Millist küsimustega tööle kandideerimisel kokku puututakse? Küsimusega perekonnaseisu kohta on kokku puutunud 47 protsenti meestest ja 53 protsenti naistest

Naistel keerulisem töö- ja pereelu ühitada

Samuti selgus monitooringust, et alaealiste lastega peredes on naistel rohkem raskusi töö- ja pereelu ühitamisel kui meestel. Keeruliseks osutub näiteks tööl ületundide tegemine, koolitustel osalemine ning komandeeringutes käimine.

Ligi 80 protsenti vastanutest arvas, et pere ja lapsed ei piira meeste karjäärivõimalusi. Samal ajal arvasid pea pooled vastanutest, et naiste karjäärivõimalused on pere ja laste tõttu piiratumad.

Monitooringut kommenteerinud tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski märkis, et riik on töö ja pereelu ühitamisse viimaste aastate jooksul oluliselt panustanud, kaasajastades vanemapuhkuste ja -hüvitiste süsteemi. «Selleks, et mehed saaksid panustada rohkem hoolduskoormuse jagamisse, muudame olulise sammuna vanemapuhkuse paindlikumaks. Muudatused annavad isadele võimaluse rohkem aega perega veeta ning emadele paindlikumad võimalused töölkäimiseks,» ütles minister.

Teiseks tõi ta välja, et töö tegemise viisid on tehnoloogia arengu tõttu muutumas üha paindlikumaks ning see toob muutusi ka perede elukorraldusse. «Riik peab käima muutustega kaasas, mistõttu oleme välja töötanud eelnõu, et vähendada soolist palgalõhet ning tagada naiste ja meeste võrdne kohtlemine tööturul,» ütles Ossinovski.

Ministri hinnangul tuleb pidevalt tööd teha ka tööandjate hinnangute ja hoiakutega, sest hoolimata riikliku kontrolli olemasolust peab võrdse palga maksmise kohustuse täitmises olema veendunud ennekõike tööandja ise.