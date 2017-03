«Radar» Narvas: miks on narkoprobleemid Ida-Virumaal sedavõrd esil?

Oleg Konstantinov tuleb Narva Sõltuvuste Ravikeskusesse iga päev kella 12 ajal. See on keskus, mis tegeleb narkomaanidega. Siin on süstlavahetuspunkt ja nõustamiskabinet. Siit saab ka varem igapäevaselt fentanüüli süstinud narkomaan metadooni asendusravi.

Just seda läbipaistmatut ja maitsetut vedelikku - metadooni - käibki Oleg siin iga päev joomas. Tema päevane annus on arvutis ette valmistatud ja aparaat laual laseb vajaliku koguse vedelikku ühekordsesse topsi. Et see mõju avaldaks, võtab natuke aega.

«Ärkasin hommikul. Oli selline kergelt haiglane tunne. Higistamine. See ei läinud üle. Aga nüüd poole tunni pärast on mul kõik korras nagu sinul,» räägib ta pärast metadooni joomist.

Räägime temaga siinsamas narkokeskuse koridoris. Oleg on 50-aastane, HIV-positiivne ja laias laastus pool oma senisest elust varguste eest vangis istunud. Praegu elab väikesest töövõimetuspensionist. Narkomaania on tema elu osa olnud alates 15. eluaastast. «Kõiki, mis olemas on. Kõike olen proovinud,» ütleb ta.

Fentanüüli tarvitas ta viimati mullu suvel. Üldjuhul hoiab metadoon teda fentanüülist eemal. «Varem elasin süsteemis, tarvitasin iga päev. Viimased kümme aastat olen süsteemist välja saanud. Teen seda perioodiliselt - kaks, kolm, neli korda aastas, kuidas kunagi. Põhiline, et poleks süsteemis,» räägib ta, pidades süsteemi all silmas igapäevast fentanüüli tarvitamist.

Mehi-naisi võrdselt

Oleg on üks umbes 120st narkomaanist, kes siin keskuses iga päev metadooni saab. Keskuse eestvedajad Tatjana Magerova ja tema abikaasa Juri Magerov tegelevad Narvas ning Ida-Virumaal narkomaanidega juba 20 aastat. Keskuse direktrissina töötav Magerova toob välja, et üheks siinseks eripäraks on naiste suurem osakaal tarvitajate seas. «Kui peaaegu kõigis metadoonikeskustes on 90 protsenti mehed, siis meil on mehed-naised pooleks,» ütleb ta.

Jelena on üks naistest, kes siin käib. 34-aastane, kolme lapse ema, samuti HIV-positiivne. Temagi proovib ennast fentanüülist puhtana hoida. Jelena noorim laps on alles aasta ja kolm kuud vana, vanim on 12-aastane. Narva on väike koht ja ta ei soovi seetõttu oma näoga rääkida. «Vanem poeg isegi ei tea, et metadooniprogrammis käin. Ta arvab, et käin haiglas. Et emal on mingi haigus. Aga mis konkreetselt? Ta mõistab, et emal on vaja iga päev teatud ajal ära käia,» räägib ta.

Jelena esimene kokkupuude narkootikumidega oli 12-aastaselt. Esialgu oli see juhuslik, kuid arenes sealt edasi. «Siis üha tihedamini... Harjud sellega väga kiiresti,» meenutab naine.

Narkomaani jaoks on kogu elul ainult üks siht. Kogu aeg on vaja raha, et järgmist kaifi osta. Üks doos maksab praegu tänaval 15 eurot. «Sellele kulub sul kogu aeg. Kogu vaba aeg läheb raha otsimisele,» ütleb Oleg.

«See on terve elu. Hommikul tõused üles, paned saapad jalga ja tegutsed õhtuni välja. Varastad, müüd, ostad, tarvitad. Ja jälle: tõused, varastad, müüd, ostad, tarvitad. Sul on vaja lisa õhtul, hommikul. Jälle pead raha juurde saama,» kirjeldab narkomaani elu Jelena.