Ossinovski ja tervishoiusektor plaanivad meditsiini rahastust tõsta

«Kohtumisel toimus väga viljakas arutelu tervishoiusüsteemi jätkusuutlikkusest ja Eesti inimestele arstiabi parema kättesaadavuse tagamisest. Nii tervishoiusektor, ministeerium kui haigekassa on ühisel seisukohal, et tervishoiu rahastamist on vaja suurendada,» ütles Ossinovski kohtumise järel.

Ta toonitas et tervishoiu täiendav rahastamine peab parandama ravi kättesaadavust ja järjepidevust, et tagada inimestele õigeaegne kvaliteetne arsti- ja õendusabi.

Eesti Arstide Liit teatas pressiteates, et täna allkirjastatud dokumendi järgi suurendab haigekassa järgmisest aastast arstiabi kättesaadavust ja rahastab tegeliku ravivajaduse sajaprotsendiliselt alates aastast 2020. Raviteenuste hinnad hakkavad sisaldama kõiki kvaliteetseks teenuseosutamiseks vajalikke ressursse. Haiglate lepingumahtu ületava töö eest tasumisel säilivad senised põhimõtted ja ületöö koefitsiente ei vähendata.

«Pooled teevad koostööd, et patsiendid saaksid õigeaegset ja järjepidevat ravi vajalikus raviasutuses. Ravi kättesaadavust, kvaliteeti ja tervishoiutöötajate töö- ja palgatingimusi peetakse võrdselt oluliseks ning üht ei suurendata teiste arvel,» teatas liit.

Tervise- ja tööminister lubas tervishoiutöötajatele oma päästeplaani tutvustades, et kui valitsus tema ettepanekud vastu võtab, kasutatakse tervishoidu lisanduvad summad eelkõige ravijärjekordade lühendamiseks.

«Tervishoiurahvas on ühte meelt, loodame, et ümber mõtleb ka IRLi kuuluv rahandusminister Sven Sester, kes on kogu aeg olnud tervishoiu rahastamise suurendamise peamine vastane,» ütles tervishoiutöötajate kutseliidu esindaja Katrin Olo-Laansoo. Ta lisas, et lisaraha on hädavajalik, et patsiendid kiiremini ravile pääseksid.

Ministri sõnul on valmisolek olemas ka tervishoiutöötajate palgatõusuks vastavalt riikliku lepitaja ettepanekule tänavu aasta alguses. «Leppisime kokku, et tervishoiusektor ootab ära valitsuse otsused riigieelarve strateegia kohta tänavu aprillis. Seejärel saab sõlmida kollektiivleppe ning tagasiulatuvalt 1. aprilli seisuga tagada ka tervishoiutöötajate palgatõusu,» selgitas Ossinovski.

Kollektiivlepingut ei saa sõlmida aga enne, kui valitsus on otsustanud rahastamise suurendamise ja haigekassa tõstnud palgakomponente nii nagu lepingu pooled on kokku leppinud. Tervishoiutöötajad ootavad haigekassa nõukogu homset otsust.

Tänasel kohtumisel osalesid arstide liidu, tervishoiutöötajate kutseliidu, haiglate liidu, kiirabi liidu, perearstide seltsi, õdede liidu ning haigekassa ja sotsiaalministeeriumi esindajad.