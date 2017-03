«Radar»: millist elu elab Eesti nigeerlaste kogukond?

Kui 2009. aastal õppis Eestis üks Nigeeria kodanik, siis pärast Godswilli ja teiste Nigeeriast pärit tudengite Eestisse jõudmist, on see arv kõvasti kasvanud. Juba tänu Godswillile jõudsid Eestisse 2012. aastal õppima seitse nigeerlast, aasta hiljem juba 25 ning 2014. aastal üle 40. Ning üks neist, kes Godswilli soovituse peale Eestisse oma doktorikraadi omandama tuli, on Omolola Onaiyi, kes elab Eestis kolmandat aastat ning omandab TTÜs doktorikraadi laevanduses.

«Godswill on siin elanud juba mõnda aega. Ta ütles mulle, et miks mitte proovida Eestis. See on tore koht. Olen siin olnud kolm aastat, usun, et sulle meeldib,» rääkis Onaiyi.

«Põhjus, miks aafriklased mujal õppimas käivad, pole sugugi see, et meile ei meeldiks oma kodumaal. Nigeeria on lihtsalt väga suur riik ja suure rahvaarvuga. Infrastruktuurid pole nii head, koole pole piisavalt. Meil jätkuks aastas koolikohti vähem kui 500 tuhandele tudengile.»

Eestis tudeerivate nigeerlaste arv on kasvanud nii jõudsalt, et 2015. aastaks oli Eestis õppinud või õppimas ligi sada Nigeeria tudengit.

«Arvan, et Eesti populaarsus kasvab. Eriti pärast Obama külaskäiku mõned aastad tagasi. Me vaatame palju CNNi, et maailma asjadega kursis olla. Obama visiiti näidati teleris, kõik rääkisid sellest. Mulle helistati pärast seda ja öeldi, et nüüd nad teavad, kus ma olen.»

«Pikkamööda inimesed mõistavad, et Eestis on palju odavam õppida. Ja tõesti, raha mõttes on parem. Rootsis õppimine maksaks aastas 12 000 eurot. Eestis umbes 3000 eurot. See on palju taskukohasem.»

«Üks põhjus, miks mulle Eestis meeldib, on see vaikus. Ja õhk on nii värske! Riik on nii puhas! Olgu hommik, lõuna või õhtu... Ei tea, kuidas see käib, aga kõik on puhas! Ja Eesti on koht, kus olen vist kõige enam lilli saanud. Kontoris kingitakse lilli. Tuleb keegi ja ütleb: «Palju õnne naistepäevaks!»»

«Eestlased võtavad kõike alati tõsiselt, alati muretsevad. Depressiivsed, halb ilm... Alati on, mille üle kurta! Imelik on bussi peale minna. Kõik on omaette, tõsise näoga. Ei räägi, ei tervita. Alguses oli raske harjuda. Aga siis mõistsin, et siin nii elataksegi. Pead kohalikke kombeid tundma õppima.»

«Aafriklased on elavamad, alati rõõmsameelsed. Ei tea, miks. Me oleme valjuhäälsed. Kultuurišokk oli korralik. Mul läks ikka aega, et harjuda. Nüüd oled olnud Eestis kuus aastat.»

On pühapäev ja Rävala 8 bürohoones asuv nigeerlaste juhitud kirik peab oma iga pühapäevast teenistust. Kuid sel korral on kogudust külastamas sama kiriku Tartu koguduse pastor Taavi Riives.

«Palju aastaid tagasi ma olin väga tugev rassist. Ma olin ikkagi veendunud selles, et kui ma mõne kätte saan, siis teda enam alles ei ole midagi,» ütleb nüüdne pastor Riives. «Ma läksin kirikusse tagasi, siis kui olin 18, see mis seal toimus ja see, mida Jumal minu sees muutis, see muutis kogu maailmapilti ja minu elustiili. Sest enne seda ma olin üsna tugev joodik. Alustasin 12-aastaselt ja siis niimoodi…»