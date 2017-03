Vene kriminaalsest rahast lõviosa maandus Eesti pankadesse otse Moldovast

«Kui teie andmed Moldovast tehtud otsekannete kohta on õiged, siis on see küll halb sõnum,» tunnistas üks skandaalse rahapesu juhtumiga kursis ametnik eile eravestluses üllatusega Postimehele. Seni arvestas ametnik teadmisega, et rahapesu läbi maineka Danske panga Eesti filiaali üritati peita Läti kaudu tehtud tehingute taha.

Kuid tõde on valusam. Rahapesujuhtumi ajakirjanduslikku uurimisse kaasatud Postimehe kasutuses olev detailne ülevaade pangakannetest kinnitab hoopis muud. Selgub, et tervelt kolm neljandikku Eesti panku läbinud rahavoogudest – 1,2 miljardit – pärines otse praeguseks suletud Moldova pangast Moldindconbank. Kuigi väga erinevates summades, tehti kandeid kokku seitsmesse Eesti panka.