VIDEO «112 - saatuslik hetk» täna: millise sündmusteahela käivitas Õismäe pommiähvardus?

2015. aasta suvel helistas häirekeskuse numbrile ärritunud meesterahvas, kes ähvardas õhkida Õismäe paneelmajas pommi. Selgus, et tegemist on endise sõjaväelasega, kes on tihedalt kokku puutunud lõhkeainetega. Äreva olukorra lahendamiseks kaasati nii K-komando, läbirääkijad kui ka pommirühm.

Kaader saatest «112 - saatuslik hetk» / Kanal 2

Kanal 2 dokumentaalsari «112 – saatuslik hetk» taaslavastab täna sündmused, mida toona jälgis pingsalt kogu Eesti avalikkus. Esimest korda jõuab ekraanile ka sündmuste käik päästetöötajate silme läbi.

«Läbi aastate on sedalaadi ähvardusi olnud mitmeid. Aga iga situatsioon on erinev, iga inimene ja probleem on erinev. Üks suur viga, mida võiks teha, oleks hakata lähtuma sellest, et kuskil on midagi sellist juba olnud,» tõdeb tänases saates politsei kogenud läbirääkija Reimo Raivet. Just Raivet on see inimene, kes Õismäe juhtumi puhul oli läbirääkijaks ja proovis ärevate sündmuste keskel ähvardajaga korduvalt kontakti astuda.

Tänases saates avavad toonase operatsiooni käiku ka mitu K-Komando töötajat, seal hulgas K-Komando juht Hannes Perk ja operatsiooni kaasatud võitleja nr 45.

«Hetkeinformatsioon oli selline, mis tõotas halba ja lähtuvalt sellest seadsime sisse nii vaatluse snaipri positsiooni näol kui ka hädarünnaku meeskonna,» kirjeldab Perk tänases saates K-Komando tööd. Milline oli päästetöötajate taktikaline plaan? Kui suurt ohtu kujutas ähvardus tegelikult? Millist rolli mängisid pingelise operatsiooni juures erinevad päästetöötajad ning kuidas jõuti lahenduseni?

