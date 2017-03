«Vahetund Postimehega»: Eestit läbinud rahapesu taga on ka Putini lähedased

Aastatel 20011-2014 viidi rahapesuskeemi kasutades Venemaalt välja 700 miljardit rubla ehk 22 miljardit dollarit. Sellest 1,6 miljardit läbis Eesti panku, millest omakorda 1,18 miljardit käis läbi Danske panga. Tänaseks on Danske panga emafirma välja vahetanud Eesti haru juhi ja loobunud ärimudelist, kus panustati offshore-firmade teenindamisele.

Postimehe uuriva toimetuse reporteri Joosep Värgi sõnul oli rahapesu skeem lühidalt järgmine: ettevõte A laenas ettevõttele B fiktiivselt suure hulga raha ja seda laenu garanteeris ettevõte C. Kui laenu tagasi maksta ei suudetud, nõuti laen kohtu kaudu sisse käendajalt. Kuna laenu käendanud firma juht oli pärit Moldovast, jõudis asi tema kodumaa kohtusse, kus vähemalt 15 korrumpeerunud kohtunikku ignoreeris asjaolu, et kõik need laenud olid fiktiivsed. Kohtuotsuste alusel jõudiski 700 miljardit rubla Venemaalt Moldova panka ja sealt edasi üle maailma 96 riigi 732 panka ning 5140 ettevõttesse.

Põhjus, miks dollarilembesel Venemaal selliseid skeeme kasutatakse, seisneb Risto Berendsoni sõnul suurtes vahendustasudes, mis rublade dollariteks vahetamisega kaasnevad. Kui ettevõtjal on valida, kas kaotada miljoni dollari pealt 100 000 või viia raha välismaale ja kaotada seeläbi vaid kaks protsenti, siis loomulikult eelistatakse viimast varianti.

«Raha liigutamise taga on Venemaa koorekiht, kaasaarvatud president Putini lähedased. Ma pole kindlasti nii naiivne, et arvata, et nad opereerivad ainult legaalse rahaga,» ütles Berendson ja lisas, et isegi, kui raha on legaalset päritolu, siis ei pruugi seda olla võtted, kuidas võideti hanked nende summade teenimiseks.

