Tsahkna avaldas kaastunnet Londoni rünnakus hukkunute lähedastele

«Londoni südames toimunud rünnak on järjekordne näide sellest, et me elame äreval ajastul, kus keegi ei ole kaitstud. Avaldan kõigi Eesti riigikaitsjate nimel kaastunnet hukkunute lähedastele ja soovin kiiret paranemist kõigile vigastatutele. Meie mõtted on teiega,» kirjutas kaitseminister oma Facebooki leheküljel.





«Sellised rünnakud tuletavad meile taaskord meelde inimlikud põhiväärtused: soov elada rahulikult, mõelda oma laste hea käekäigu üle, loota paremale homsele, mitte aga muretseda, kas lähedased ja sõbrad jõuavad elusalt koju,» lisas ta.

«Rasketel hetkedel on olulised tugevad sõprussidemed. Täna on Eestis Ühendkuningriigi sõdurid, kes on valmis aitama meid riigikaitsel. Meie omakorda saame kinnitada, et oleme raskel hetkel heaks liitlaseks ja sõbraks brittidele. Võite meile kindlad olla - me seisame vankumatult teie kõrval,» ütles Tsahkna.