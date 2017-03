Viru pataljoni aega teenima läinud tüdrukutest pooled loobusid

Nooremleitnant Pauliine Nettan ütles, et aasta alguses aega teenima laekunud viiest noorest naisest andis sõdurivande kaks − kaks on loobunud ja üks on praegu haige, kirjutab Põhjarannik. «Hakkama saadi erisuguselt, aga need, kes täna vande andsid, said kindlasti väga hästi hakkama.»

Nettan ise läks vabatahtlikuna teenima 2010. aastal, tegi seda pioneeripataljonis ja oli siis seal samuti esimene naisajateenija. 2011. aastal läks ta sõjakooli, mille lõpetas 2014.

Maria Abel ütles, et sõduri baaskursuse edukas läbimine annab hea tunde. Pärast mõnepäevast puhkust läheb neiu nooremallohvitseride kursusele ja temast saab drillseersant − uutele ajateenijatele.

Maria kandis jaanuaris ka kuu parima sõduri tiitlit. Nimetet tiitel anti testide ja teenistuse üldpildi järgi.

Tänavu 3. jaanuaril tuli Viru jalaväepataljoni ajateenistusse 183 inimest, kellest viis olid naised. Eesti kaitseväes on naissoost ajateenijail aega teenides võimalus SBK ajal ümber mõelda − kui näiteks adutakse, et «see pole ikka see», ja/või ei saada hakkama −, aga noormeestel selline võimalus puudub.

