Kohtumaja on hädas kummalise lehaga

Kui kohtumaja töötajad teisipäeval, 7. märtsil tööle tulid, tundsid nad enne tööaja algust, et majas levib ebameeldiv gaasilõhn, kirjutab Põhjarannik.

Viru maakohus teavitas sellest kohe päästeametit, Riigi Kinnisvara ASi ja kohtuhoone haldusfirmat. Maakohtu ametnikke teavitati gaasihaisust majas, jäeti ära istungid ning enamikul töötajail ja kohtusse tulnud menetlusosalistel paluti majast lahkuda.

Kuna ruume kontrollinud päästeamet gaasilõhna allikat ei leidnud ega midagi ohtlikku ei tuvastanud ning ainuke soovitus oli ruumide õhutamine, siis järgmisel päeval jätkas kohus tavapärast tööd. Kohus tellis 8. märtsil terviseametilt õhutestimise.

Esmaspäeval maakohtule edastatud vastuses märgiti, et hoone siseõhu analüüsi esialgsed tulemused näitavad, et majas on siseõhu kvaliteediga probleem, mis vajab väljaselgitamist ja lahendamist. Kuni probleemi lahendamiseni pole soovitatav nendes ruumides viibida, teatas terviseamet. Kuigi amet tuvastas õhusaaste, pole terviseameti teatel siiski selge, mis aine see täpselt on, mis majas levib.

