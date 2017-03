Kohtus saab sõna kirjanik Kaur Kender

Täna on istungit tulnud kuulama suur hulk ajakirjanikke ja Kenderi lähemad toetajad. Istung otsustati pidada Liivalaia kohtumaja suurimas saalis.

«See süüdistus sellisena on halvamaiguline lastekaitse tegevuse paroodia, see ei ole päris lastekaitse tegevus, see on asendustegevus, see on võimu näitamine, see on midagi sellist, mida demokraatlikus riigis olla ei tohiks, see on paragrahvi väänamine kõige jultunumal ja pahatahtlikumal moel,» lausus kaitsja Paul Keres oma lõpukõne alguses.

Keres rõhutas, et mitte ühtegi kirjanikku pole Eesti Vabariigis kriminaalvastutusele võetud raamatu levitamise eest, isegi mitte Nõukogude Liidus, kus mõisteti süüdi küll kirjanikke, ent mitte kirjandustegevuse eest.

Keres tõi oma kõnes välja, et teoses puuduvad alaealised isikud. Süüdistus on seega Kerese sõnul õiguslikult ja faktiliselt sisutu, sest teoses ei ole kujutatud ühtegi alla 14-aastast isikut. «Untitled 12» ei ole kirjas ühegi tegelase vanuseid. «Prokuratuur ajab süüdistuses segamini tegeliku elu ja fantaasia,» lausus Keres.

Eile pidas oma lõpukõne prokurör Lea Pähkel. Prokurör nõudis Kenderi süüdimõistmist lapsporno tootmises, leides, et kirjanik pani teo toime kaudse tahtlusega. Karistuseks nõudis ta Kenderile siiski kergemat, rahalist karistust 300 päevamäära ulatuses.

See teeb Kenderi sissetulekut arvestades 3939 eurot. Karistusseadustik näeb lasteporno valmistamise või selle võimaldamise eest kohtus süüdimõistmisel ette rahalise karistuse või kuni kolmeaastase vangistuse.

«Jõhker, arvestades, kui vähe mul raha on,» lausus Kender prokuröri nõutud karistuse kohta, millele lisanduvad ekspertiisitasud ja advokaadikulud.

2014. aasta detsembri avaldas Kender USAs viibides keskkonnas nihilist.fm jutustuse pealkirjaga «Untitled 12», mille suhtes alustas politsei järgmise aasta alguses kriminaalmenetlust karistusseadustiku paragrahvi järgi, mis käsitleb lapsporno valmistamist.

2016. aasta alguses esitas Põhja ringkonnaprokuratuur Kenderile tema õudusnovelli tõttu süüdistuse lasteporno valmistamises ja saatis ta kohtu ette. Süüdistuse järgi olid jutustuse sisuks detailsed kirjeldused täiskasvanud mehe ning väikelaste vahelistest suguühetest.