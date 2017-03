Haigekassa kaalub koostöö peatamist võltsarveid esitanud meditsiitarvikute firmadega

ETV saade «Pealtnägija» paljastas petuskeemi, kus heausklikud inimesed soetasid digiretseptide alusel meditsiinilisi abivahendeid, aga müügifirmad lasid haigekassal maksta kinni kallima toote hinna, mitte tegelikult müüdud toote oma. Saatest selgus, et võltsarveid on esitatud alates 2013. aastast ning sellega on seotud vähemalt kaks meditsiinitarvikute firmat – Tervise Abi OÜ ja AS Gadox.

Kokku on haigekassal 16 lepingupartnerit, kes ortoose pakuvad. «Hetkel koostame analüüsi ja astume samme, et nende kahe firmaga koostöö peatada,» ütles haigekassa pressiesindaja Liis Hinsberg. Ta toonitas, et kõige olulisem on, et üle Eesti oleksid patsientidele vajalikud tooted tagatud ja selle võimalikkust lähiajal valmiv analüüs näitabki.

Pärast möödunud kolmapäeva saadet, täpsemalt reedel, 17. märtsil esitas haigekassa politseile süüteoteate, et uurida saates esitatud väiteid Tervise Abi OÜ kohta ja dokumente, mis pettust kinnitavad. Eilses saates selgus, et säärase pettusega on seotud veel teinegi suur meditsiinitarvikute firma AS Gadox.

Selle ettevõtte kohta ei ole haigekassa veel politseile süüteoteadet esitanud, kuid vajadusel teeb seda. «Kui politseilt tuleb signaal, et nad ootavad ka AS Gadoxi kohta formaalset teadet, siis esitame selle,» kinnitas Hinsberg.

Tema sõnul suhtub haigekassa saates väljatoodusse väga tõsiselt. «Seisame selle eest, et politsei uurimise ning haigekassa menetluse käigus tuvastatud võimalikud kahjud saaksid täielikult hüvitatud,» lisas ta.

Samaaegselt viiakse läbi uus täiendav kontroll. Haigekassa on pöördunud kõikide lepingupartnerite poole, kes müüvad ortoose ehk meditsiiniseadmeid, nõudega kontrollida üle partneripoolne müügitehingute dokumentatsioon.

Menetluste tulemustest lubas haigekassa teada anda kohe, kui need on selgunud. «Võimaliku pettuse eest ei ole keegi täielikult kaitstud, kuid teeme kõik meist sõltuva nende kahetsusväärsete riskide vähendamiseks,» ütles Hinsberg.

Alates maist sõlmib haigekassa meditsiiniseadmete müüjatega uued lepingud, milles sätestatakse senisest oluliselt ulatuslikumalt haigekassa lepingulise järelevalve õigused. Uute lepingute eesmärk on võimaldada haigekassale suurem ligipääs toodete müügiga seotud dokumentidele, kontrollimaks nende vastavust õigusaktidele ja lepingule, sh kindlustatutele esitatud arvetele.

