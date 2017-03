Graafik: enamik meie autodest on vähemalt kümnendivanused

Liiklusregistrisse kantud sõidukite hulgas domineerivad ülekaalukalt sõiduautod, mis moodustasid 2016. aasta lõpu seisuga 79 protsenti kõigist mootorsõidukitest. Veoautode osakaal oli ligi 12, mootorratastel ja mopeedidel vastavalt ligi 3 ja 2 ning busse oli 0,6 protsenti.

2016. aasta seisuga on pool meie autopargist sõidukid, mille eluiga ulatub üle kümne aasta. Veerand sõidukeist on kuus kuni kümme aastat vanad. Uuemad sõidukid, mida meie teedel on väga vähe, on aga kindlasti ohutumad.

Uued autod ohutumad

Postimees uuris maanteeameti liiklusohutuse osakonna juhatajat Erik Ernitsalt, kas peab paika väide, et mida vanemad sõidukid meie teedel sõidavad, seda ohtlikum on liiklemine meile kõigile.

«Igal üksikjuhul ei pruugi see paika pidada, aga üldistatult ning pikemat ajatelge vaadates peab paika reegel, et uuemad autod on ohutumad. Tehnoloogia areneb pidevalt ning mida aeg edasi, seda ohutumaid autosid ehitada suudetakse,» ütles Ernits.

Ta tõi välja, et sõidukite kokkupõrketurvalisus hakkas jõudsasti arenema pärast EuroNCAPi testimiste algust 1990ndate lõpus. Sellele on omakorda kaasa aidanud arvutusvõimsuse oluline kasv, mis võimaldas kokkupõrke teste virtuaalselt läbi mängida ja alandas seeläbi oluliselt seonduvaid kulusid.

«Praeguseks oleme jõudnud olukorda, kus ka erinevad aktiivse turvavarustuse elemente, nagu näiteks sõiduraja hoidjad ja kokkupõrke vältimise abiseadmed, paigaldatakse sõidukitele üha sagedamini. Areng kestab endiselt ja üldjuhul on uuemad autod vanematest ohutumad,» lisas liiklusohutuse ekspert.