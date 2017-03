Kohus mõistis räppar Beebilõustale reaalse vangistuse

Kohus leidis, et Elbingu süü relvastatud poeröövis on tõendatud ja selle eest määras talle kolmeaastase vangistuse. Sellest kuus kuud tuleb mehel reaalselt vanglas veeta ning ülejäänud karistusaeg kanda tingimisi kolmeaastase katseajaga.

Katseajal ei tohi Elbing tarvitada uimasteid ja alkoholi, samuti peab ta osalema sotsiaalprogrammis ja olema kriminaalhooldaja järelevalve all. Elbing kinnitas neljapäeval kohtus, et karistusotsus on talle arusaadav.

Häirekeskus sai tänavu 5. veebruaril kella 12.30 ajal teate, et Tallinnas Tööstuse tänaval ähvardati kaupluse müüjat noaga ja üritati kassast raha röövida. Kahe minutiga sündmuskohale jõudnud kesklinna politseijaoskonna patrull leidiski poest noaga 35-aastase Andrus Elbingu, keda tuntakse artistinimega Beebilõust.

Politseinikud andsid mehele korralduse nuga maha visata ning kauplusest väljuda. Mees allus korraldustele ja väljus rahumeelselt. Vahejuhtumis keegi viga ei saanud ja politseinikud pidasid Elbingu kahtlustatavana kinni. Mehel tuvastati keskmine alkoholijoove.

Kinnipidamisel leiti mehelt sularaha.

Saaremaalt pärit Elbingut on varem seitsmel korral kriminaalkorras karistatud. Kui tema varasemad pättused olid 90-ndate lõpus enamasti seotud kodukohas Saaremaal toimepandud vargustega, siis hiljem on ta ka kahel korral vanglasse sattunud. Nii läks Elbing 2000. aastal kaheks aastaks vangi korrakaitsja ründamise eest.

2003. aastast kandis mees aga nelja-aastast vanglakaristust eluohtliku vigastuse tekitamise eest. Elbing lõi toona pudeliroosi teisele mehele kaela – tulemuseks kilpnäärme ülemise arteri vigastus ja suur verekaotus. Vanglas olles lõi ta bändi Verba Ab Intra ja lõpetas keskkooli kiitusega.