President kutsus riigikogu liiget Martin Helmet korrale

«Ma ei taha rääkida poliitilisest kultuurist parlamendis ega elementaarsest viisakusest. Esimene on eeskätt saadikute sisemise kompassi ja teine lastetoa küsimus. Aga kui ohus on põhiseaduslik kord ja võimude tasakaal, siis ma ei saa vait olla, isegi kui see on teadlik provokatsioon,» kirjutas president.

Riigipea sõnas, et parlamendiliikmed teavad, või vähemalt peavad teadma, kõige paremini, mida tähendab võimude lahusus. «Sõltumatu kohtuvõimu ründamine parlamendi kõnepuldist on täiesti lubamatu,» leidis Kaljulaid.

Martin Helme läks esmaspäeval riigikogu kõnepulti ja sõnas: «Mina küll tahan, et siit puldist kõlaks ähvardus. Mina tahan, et kohtunike Virgo Saarmets, Maret Altnurme ja Kaire Pikamäe pead veereksid. Mina ei taha, et meil oleks kohtunikud, kes mitte ei sisusta õigust, vaid loovad õigust – kes sellega, et nad ründavad põhiseaduses ettenähtud võimude lahususe printsiipi, õõnestavad Eesti riigi korda, kes ründavad avaliku arvamusega selgelt vastuolus olevaid väärtushinnanguid. Mina ei taha selliseid kohtunikke. Mina ei taha kohtunikke, kes rikuvad seadust ja siis võtavad laest mingisugused mittejõustunud seadused oma rikkumise õigustamiseks.»

Lõpetuseks sõnas ta: «Meie erakonna programmis on selgelt kirjas, et kohtunikud ei tohiks olla ametis eluaegsed, vaid kohtunikud peaksid olema valitavad. Vähemalt peaksid olema ringkonna- ja riigikohtu kohtunikud valitavad, sest ei saa olla niimoodi, et mingid tädid tulevad kokku ja võtavad lihtsalt kätte ja teevad ümber Eesti seaduseid. Ja siis otsustavad, et keegi ei saagi neid puudutada, nii ongi. See lihtsalt ei lähe. See on demokraatia ründamine ja see lõpeb väga halvasti.»

Riigikohtu esimees Priit Pikamäe ütles ERRile, et Helme sõnavõtu näol on selgelt tegu ründega võimude lahususe printsiibile.

«Mina isiklikult kui ka kohtunikkond tervikuna, me oleme väga sügavalt häiritud sellest sõnavõtust, kus riigikogu liige ründab Tallinna ringkonnakohtu kohtunikke seoses nende tegevusega õiguse mõistmisel. See minu hinnangul ei ole mitte ainult sekkumine õiguse mõistmisse, vaid see on ka personaalne rünne konkreetsete kohtunike vastu seoses nende kutsetööga,» lausus Pikamäe.

Ka endine riigikohtu esimees Märt Rask sõnas, et ehkki seaduse silmis on parlamendiliige oma väljaütlemistes vaba, ei peaks riigikogu liikme roll olema kohtuotsuste kritiseerimine.

Kohtunikud, kelle kohta Helme sõnad käisid, tegid jaanuaris otsuse, mille järel kandis Harju maavalitsus Eesti rahvastikuregistrisse esimese samasoolise abielupaari.