E-hääletuse eelnõu võib mitme muudatusega täieneda

Savisaare sõnul arutas koalitsiooni töögrupp eile võimalust tuua eelhääletamise periood valimispäevale lähemale. Praeguse eelnõu kohaselt kestaks eelhääletamine ehk nii elektrooniline hääletamine kui ka jaoskonnas eelhääletamine kuuendast neljanda päevani enne valimispäeva, võimaliku muudatuse kohaselt toimuks see aga neljandast teise päevani enne valimisi. «Otsust me ei teinud, aga tehnilist probleemi seal ei ole. Me omavahel nüüd arutame, kas me selle peale läheme,» ütles ta.

Samuti arutas töögrupp Savisaare sõnul võimalust, mille kohaselt saaks elektrooniliselt antud häält edaspidi muuta valimispäeval jaoskonnas hääletades. Praegu on elektroonilist häält võimalik muuta kas eelhääletamise päevadel valimisjaoskonnas või uuesti e-hääletades. «Sellega samuti tehnilisi probleeme ei ole. Küsimus on lihtsalt selles, mis kellani me seda lubame,» lausus ta.

Kolmanda ettepanekuna oli Savisaare sõnul kõne all ettepanek lubada elektrooniliselt hääletada ka valimispäeval. Tema sõnul leidis töörühm üksmeelselt, et sellise võimaluse võiks tekitada. «Seda saab teha koos elektroonilise valimisnimekirjaga, millel on teisi häid omadusi veel, aga see lahendus ei valmi kindlasti enne järgmisi riigikogu, võib-olla isegi Euroopa Parlamendi valimisi aastal 2019,» ütles ta.

Tema sõnul tähendaks elektroonilise valimisnimekirja kasutuselevõtt muu hulgas ka seda, et valija ei oleks enam seotud ühe kindla valimisjaoskonnaga, vaid võiks hääletamas käia oma valimispiirkonna suvalises jaoskonnas.

Koalitsioonierakondade fraktsioonid algatasid eelnõu üle-eelmisel nädalal ja seni pole see täiskogu ette veel jõudnud. Savisaare sõnul soovitakse eelnõuga edasi liikuda võimalikult kiiresti, et põhilisi muudatusi saaks rakendada juba oktoobris toimuvatel kohalikel valimistel.

Menetluses oleva eelnõu kohaselt soovib koalitsioon lühendada nii elektroonilise hääletamise kui ka jaoskonnas eelhääletamise aega, et muuta valimised ühetaolisemaks. Kehtiva seaduse kohaselt saab valimistel eelhääletada mitmes etapis: kümnendast seitsmenda päevani enne valimispäeva maakonnakeskuses ning kuuendast neljanda päevani kõigis valimisjaoskondades. Terve selle perioodi ehk kümnendast neljanda päevani saab hääletada ka elektrooniliselt.