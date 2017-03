Vabaerakond arvas Krištafovitši erakonnast välja

Krišafovitš arvati erakonnast välja erakonna pideva laimamise, liikmete kohta käivate valeväidete levitamise ja põhikirjaga vastuolus tegutsemise pärast, teatas Vabaerakond pressiteates.

Krištafovitš on arvatud liikmeskonnast välja vastavalt Vabaerakonna põhikirjale, mis sätestab, et juhatus võib erakonna liikme välja arvata juhul, kui ta on pannud toime vääritu teo või tegutseb vastuolus põhikirjale. «Krištafovitš on valeväiteid levitades ning erakonda laimates pannud toime korduvalt väärituid tegusid,» seisab pressiteates.

Jaanuari algul Tartus toimunud Vabaerakonna koosolekul otsustas juhatus, et Krištafovitšile antakse veel üks võimalus, kuid ta arvatakse erakonnast välja juhul, kui Krištafovitš jätkab sarnast tegevust.

«Ta on jätkanud tegevust, mis on vastuolus Vabaerakonna põhikirjale ja tegeleb jätkuvalt erakonna laimamisega ning valeväidete levitamisega avalikes massiteabe vahendites,» on pressiteates kirjas. «Vabaerakond seisab lähtudes oma programmist arutleva ja viisaka poliitilise kultuuri eest, kus laimul, valetamisel ja inimeste sihipärasel alandamisel ei ole kohta.»