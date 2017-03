Ajateenijad kolivad liitlastele ruumi tegemiseks ajutiselt Tapalt ära

«Me rajame ajutise linnaku nendele sõduritele, kes on Tapa linnakus. Ajutine telklinnak, kus nad õppuste vaheajal paiknevad, on rajatud Läsna. Seal on kuni 600 sõdurile telgid,» sõnas 1. brigaadi staabiülem, kolonelleitnant Mati Tikerpuu.

Tapal ehitatakse kolme kasarmut, igaühes 300 voodikohta ja 30 töökohta, sööklat tuhandele inimesele ning angaare tehnikale. See 38 miljonit eurot maksev ehitusprojekt on suurim pärast Ämari lennubaasi. Riigi kaitseinvesteeringute keskuse projektijuht Mart Salusaar ütles, et kokku ehitatakse hetkel Tapal umbes 37 000 ruutmeetrit pinda, mis läheb kaitseväe kasutusse.