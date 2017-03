Baltimaad teevad uue euromündiga ajalugu

«Sellist regionaalset ühismünti ei ole euroalal olnud. On olnud tervet euroala hõlmavad mündid, aga piirkondlikku münti ei ole,» rääkis Eesti Panga sularaha- ja taristu osakonna juhataja Rait Roosve Vikerraadios.

Balti riikide sajanda aastapäeva mündi kujundus valitakse rahvahääletusel kuue kavandi vahel. Roosve sõnul on tema juba oma valiku teinud ja ta soovitas kõigil seda sama teha. «Midagi ei ole teha, me oleme natukene kehvemas seisus võrreldes lätlaste ja leedulastega, sest meid on lihtsalt vähem ja sellepärast peaksime olema aktiivsemad,» rääkis ta.

Mündikujunduskonkursi veebihääletusel osaleb kuus kavandit, millele saavad oma hääle anda nii Balti riikide elanikud kui ka kõik soovijad maailmast. Hääletada saab sellel veebilehel.

Kaheeurose ühismündi kavandid. / Eesti Pank

Iga riigi keskpank esitas rahvahääletusele kaks mündikujundust. Hääletuse ajal on anonüümsed nii mündikujunduste autorid kui ka see, mis riigi keskpank on kavandid hääletusele esitanud. Hääletus kestab 5. aprilli keskööni ja kavandite autorid avaldatakse koos võidukavandi väljakuulutamisega 11. aprillil.

Iga inimene saab oma hääle anda ainult ühe korra. Hääl läheb arvesse ainult siis, kui osaleja kinnitab oma valiku meiliaadressile saadetud lingi kaudu: selleks tuleb klõpsata linki, mis saadetakse registreerimisvormi sisestatud meiliaadressile.

Kõikide hääletajate vahel, kes on täitnud registreerimisvormi, loositakse pärast hääletamise lõppu 100 auhinda. Auhinnaks on sünnipäevamünt ja iga võitja saab ühe mündikaardi Eesti, Läti ja Leedu 100. aastapäevale pühendatud kaheeurose mündiga. Auhinna saab kätte pärast müntide emiteerimist 2018. aasta alguses.

Eesti Pank kutsub kõiki Eesti inimesi hääletama oma lemmikkujunduse poolt ja osalema auhindade loosimisel aadressil www.baltimunt.eu. Hääletada saab tänasest kuni 5. aprilli keskööni.