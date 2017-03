Sotsid Krištafovitši välja viskamisest: Vabaerakonna ilusa kesta all on mingi kahtlane loom

Vabaerakonna juhatus otsustas eilsel koosolekul erakonna liikmeskonnast välja arvata Jevgeni Krištafovitši. Otsuse aluseks on Krištafovitši avalikud väljaütlemised meedias.

Sotsiaaldemokraatide esimees Jevgeni Ossinovski kirjutas Facebookis: «Vaba Värk –kandidaat esimehe kohale visatakse enne sisevalimisi erakonnast välja. Kas midagi sellist on Eesti poliitikas varem olnud?»

Ka Ossinovski erakonnakaaslane, sotsiaaldemokraat Lauri Läänemets leidis, et enne erakonna esimehe valimisi konkurent välja visata on räme demokraatiale sülitamine. «Vabaerakond tõestab järjest rohkem, et nende ilusa kesta all on mingi kahtlane loom,» arvas poliitiline konkurent.

Reformierakonna endine peasekretär ja kunagine riigikogu liige Martin Kukk‏ kirjutas Twitterisse: «Vabaerakond viskas esimehekandidaadi erakonnast välja – cool (lahe – toim).»

Tema postitusele vastas endine peaminister ja varasem Reformierakonna esimees Taavi Rõivas‏, kes teatas, et paradoksaalselt ei tuleks n-ö vanades erakondades selline käik kõne allagi. «Sisedemokraatia 2.0,» lisas Rõivas.

Vabaerakondlane Jüri Saar: küüditatute kannatuste ärakasutamine oli alatu

Vabaerakonna juhatuse liikme Jüri Saare sõnul tõestab eile erakonnast laimamise ja põhikirja rikkumise pärast väljaarvatud Krištafovitši tehtud võrdlus erakonna ja märtsiküüditajate vahel, et juhatuse otsus oli õige.

Saar leiab, et märtsiküüditamiste aastapäeva eel tähelepanu püüdmise eesmärgil Vabaerakonna küüditajatega võrdlemine on alatu ja solvab väga paljusid. «Kõige kurvem on see, et küüditamistragöödiat kasutab Krištafovitš poliitiliste punktide noppimiseks. Minu jaoks on see avaldus veel üks raudne kinnitus selle kohta, et tema väljaheitmise otsus on õige,» sõnas Saar pressiteate vahendusel.

Saar lisas, et jaanuaris otsustas juhatus, et Krištafovitšile antakse veel üks võimalus ja kui ta jätkab erakonna laimamist ja valeväidete levitamist, siis on juhatus sunnitud rakendama äärmuslikku meedet ja ta liikmeskonnast välja heitma. «Krištafovitš on jätkanud erakonna laimamist ning rikkus erakonna liikmele pandud põhikirjalist kohutust, sest kahjustas järjepidevalt erakonna mainet,» lausus Saar.