Stalnuhhin ähvardab kohalike valimistel Narvas mitte kandideerida

Valitsus lubas ühel Narva gümnaasiumidest suurendada venekeelsete õppeainete mahtu tingimusel, et kooli lõpetajad valdaksid eesti keelt C1 tasemel, vahendab ERR.

Riigikogu liige Mihhail Stalnuhhin on idee tuline pooldaja, kuid vastu on Narva keskerakondlased. Stalnuhhini sõnul on ta alati erakonnakaaslasi valimistel toetanud, kuid seekord tal sellist soovi ei ole.

«Inimesed, kes on kümneid aastaid rääkinud, kui tähtis on, et vene lapsed õpiksid eesti keele selgeks eesti keele tunnis ja saaksid gümnaasiumihariduse emakeeles, mõtlevad välja mingeid probleeme, mida ei ole lihtsalt olemas,» rääkis Stalnuhhin.