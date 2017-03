Kasiinoröövel tabati aastaid hiljem tänu kohtuekspertide järjekindlale tööle

Karistust ei pöörata täitmisele, kui süüdistatav ei pane viieaastase katseaja jooksul toime uut kuritegu. Lisaks peab Samuel kandma ka menetlus- ja ekspertiisikulud ligi 8000 euro ulatuses.

Süüdistuse järgi ähvardas Samuel 2009. aasta oktoobris ja 2010. aasta oktoobris kahe Pärnus asuva kasiino töötajaid relvataolise esemega ja võttis kasiinotöötajate hirmu ära kasutades kassasahtlist seal olnud sularaha.

Samuel ähvardas 2009. aasta detsembris ka ühe Pärnu toidukaupluse kassapidajat, kuid kuritegu jäi lõpule viimata, kuna kassa ei avanenud.

Pärnu politseijaoskonna juht Andres Sinimeri ütles, et juhtum on ilmekas näide olukorrast, kus kurjategija ise on juba oma pääsemises kindel, kuid õiguskaitseasutused ei unusta kunagi raskeid kuritegusid.

Loetletud kuritegude uurimine esialgu asitõendite puudusel lõpetati, kuid tunamullu saadud uus info võimaldas menetlused ennistada ja süüdistatava kohtu ette tuua.

Riiklikku süüdistust esindanud prokurör Marika Salmistu tõstis esile kohtuekspertiisi instituudi head tööd ja hoolsust. Tänu neile leiti ühe teise uurimise raames infot, mis aitas lahendada ka need ammused kuriteod.

Pärnu politseijaoskonna juht Andres Sinimeri ütles, et juhtum on ilmekas näide olukorrast, kus kurjategija ise on juba oma pääsemises kindel, kuid õiguskaitseasutused ei unusta kunagi raskeid kuritegusid. Pidevalt otsitakse uut teavet ning püütakse leida seoseid ja mustreid sündmuste vahel. Järjest rohkem võimalusi pakub ka tehnoloogia. «Kuritegevus ei tasu ennast kunagi ära,» lausus Sinimeri.

Pärnu politseijaoskonna menetlusteenistuse vanem Lennart Pulga rääkis mullu novembris Pärnu Postimehele, et mehe seotusele kolme kuriteoga viitasid nii ülekuulamised kui DNA-analüüsid.