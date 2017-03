Haigekassa juht petuskandaalist: meedia täitis oma ülesande

ETV saade «Pealtnägija» paljastas petuskeemi, kus heausklikud inimesed soetasid digiretseptide alusel abivahendeid, aga müügifirmad lasid haigekassal maksta kinni kallima toote hinna, mitte tegelikult müüdud toote oma.

Võltsarveid on arvatavasti esitatud alates 2013. aastast ning sellega on seotud suured meditsiinitarvikute firmad Tervise Abi OÜ ja AS Gadox. Täna teatas «Pealtnägija» oma Facebooki lehel, et sama skeemi on kasutanud veel kolmaski meditsiiniettevõte. Nii kasseeriti patsientide pealt nende teadmata alusetult hinnanguliselt sadu tuhandeid eurosid.

Keskkriminaalpolitsei majanduskuritegude büroo on alustanud Tervise Abi OÜ suhtes kriminaalmenetlust.

««Pealtnägija» täitis antud juhul täielikult oma ülesande. See ongi meedia ülesanne – anda informatsiooni –, ja siis me saame selle põhjal tegutseda.»

Kuidas haigekassa seda ei märganud? Kas pettusega võis olla seotud mõni haigekassa töötaja või on probleem puudulikus järelevalves? Neile küsimustele vastab haigekassa juht Tanel Ross.

Kas te kuulsite lepingupartnerite väidetavast pettusest alles «Pealtnägija» saates või olite mingisugusest sahkerdamisest teadlik juba varem?

Nii teravalt kerkis see küsimus tõepoolest üles «Pealtnägija» saates. Kui ikkagi on tegemist, ma rõhutan, kui on tegemist kuritegeliku pettusega ja kindlustuspettusega, siis sageli sellised kanalid ongi kõige olulisemad allikad, kust need pettused välja tulevad. Teisalt oleme muidugi seda meditsiiniseadmete valdkonda, mis on väike, aga kiiresti kasvav, ka regulaarselt kontrollinud. Meil lõppes just paar nädalat enne «Pealtnägija» saadet teise järelkontrolli analüüs. Ma usun, et sealsetest järeldustest, mis ka kohe juhatusele esitatakse, oleks nagunii midagi sellist välja tulnud, mis oleks sundinud meid tähelepanu pöörama ka neile küsimustele, mis «Pealtnägijas» välja tulid. Ent «Pealtnägija» täitis antud juhul täielikult oma ülesande. See ongi meedia ülesanne – anda informatsiooni –, ja siis me saame selle põhjal tegutseda.

Te ütlesite, et nii teravalt kerkis see küsimus üles «Pealtnägijas». See tähendab, et küsimus oli siiski juba varem üleval?

Ma ei oska seda praegu nii kommenteerida, et kui teravalt, aga loomulikult igasuguse kindlustushüvitise kasutamise ja regulaarse kontrolli puhul tuleb üles aeg-ajalt küsimusi, mis vajavad täiendavat tähelepanu. Ehk oleksime pidanud veelgi varem lepingute tingimusi uuendama, et meil oleks enam õigusi lepingute täitmise jälgimisel ja võimalik vaadata täpsemalt seda, milliseid ortoose on välja kirjutatud. Aga see on praegu lihtsalt spekulatsioon. Fakt on, et see küsimus tuli nüüd väga teravalt üles ja sellega on vaja tegeleda.

Kuidas ikkagi sellised väidetavad pettused läbi said minna? Seda enam, et Gadoxi klient saatis juba ammu haigekassale otsese vihje, et väljastatud meditsiinitarvik ja selle kompenseerimiseks esitatud arve ei ole vastavuses. Kas haigekassas oli kaasosalisi või on sisekontroll nõrk?

Ma lükkan nüüd mõlemad väited kategooriliselt tagasi. Kummalgi väitel ei ole mingisugust alust, see on kohe päris selge. Mis puudutab seda ühte juhtumit, millele «Pealtnägija» viitas (tähelepaneliku kodaniku pöördumine - toim), siis selle me kindlasti menetlesime tolle hetke teadmisega põhjalikult läbi. Mis puutub aga arvamustesse, et antud juhul on mingisugunegi seotus minu kolleegidega, siis selle lükkan ma kategooriliselt tagasi. Sel puudub igasugune alus. See väide on minu jaoks absurdne. Nagu kinnitas ka eile tervise- ja tööminister, haigekassa nõukogu esimees (Jevgeni Ossinovski - toim), siis igasuguste pettuste suhtes on meil kindlasti nulltolerants.