Kaja Kallas: Helme sõnavõtt oli ebaviisakas ja labane

«Riigikogu liikme hea tava ütleb, et saadik on lugupidav kolleegide ja kõigi teiste suhtes. Lugupidav see väljaütlemine kindlasti ei olnud,» ütles Kallas, kes oli riigikogu liikme hea tava väljatöötamise eestvedaja.

Reformierakonda kuuluv Kallas märkis, et arvamuse avaldamist ei saa kellelegi keelata, kuid tuleb arvestada, et Eestis on võimude lahususe printsiip ning seadusandlik võim ja kohtuvõim on lahus.

«Kui seadusandliku võimu esindajad hakkavad sekkuma kohtupidamisse, on see õigusriigis lubamatu,» ütles Kallas Postimehele.

Kallase sõnul ei ole vastuvõetav ettepanek, et kohtunikuamet ei peaks olema eluaegne, kuna see põhimõte on kehtestatud just selleks, et kohtunikud oleksid iseseisvad ning poleks poliitilistest jõududest mõjutatud.

«Kohtunikutöö on väga raske ja pingeline, nad peavad pidevalt otsuseid langetama. Nad peavad ka seadusi sisustama, kui seadusandja on seaduse poolikuks jätnud. Kohtunikul ei ole otsuse tegemise eest kuhugi põgeneda, kui mõni seadus on põhiseadusega vastuolus,» lausus Kallas.

Kallase sõnul oli Helme sõnavõtt ka ebaviisakas toonis. Ta märkis, et maailma parlamentides tehakse vahet selles, mida öeldakse välja istungitesaalis ja mida mujal, näiteks meedias esinedes. Parlamendi istungil väljaöeldul on alati suurem tähendus ja sel puhul eeldatakse korrektset sõnakasutust.

Europarlamendis jäävad saadikud kohatu sõnakasutuse eest päevarahast või sõnaõigusest ilma

Kui Eestis pole kohatu sõnakasutuse eest sanktsioone kehtestatud, siis näiteks europarlamendis saavad saadikud kohatu sõnakasutuse eest karistada.

«Kui europarlamendi saadik esineb plenaaristungil kedagi solvava sõnavõtuga või kasutab kohatut kõnepruuki, siis reeglina keegi saadikutest kaebab selle peale. Europarlamendis on selleks eraldi komisjon, kes sellised asjad läbi vaatab. Mida kohatult käitunud saadikuga teha, otsustab europarlamendi president,» rääkis Kallas.

Ebasobivalt käitunud saadikut karistamisel võetakse arvesse tema sõnavõtu raskust ja seda, kas sarnast on tulnud ette ka varem.

«Europarlamendi saadikut on võimalik karistada päevarahadest ilmajätmisega mingiks perioodiks, näiteks 10 või 30 päevaks. Raskem karistus on sõnaõiguse ära võtmine ehk saadik ei tohi mingi perioodi jooksul plenaaristungitel sõna võtta. Hääletada saab ta ikka, hääleõigust ei saa saadikult keegi ära võtta, aga sõnavõtu õiguse äravõtmine on võimalik,» rääkis Kallas.

Riigikogu Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni Martin Helme läks esmaspäeval riigikogu kõnepulti ja sõnas: «Mina küll tahan, et siit puldist kõlaks ähvardus. Mina tahan, et kohtunike Virgo Saarmets, Maret Altnurme ja Kaire Pikamäe pead veereksid. Mina ei taha, et meil oleks kohtunikud, kes mitte ei sisusta õigust, vaid loovad õigust – kes sellega, et nad ründavad põhiseaduses ettenähtud võimude lahususe printsiipi, õõnestavad Eesti riigi korda, kes ründavad avaliku arvamusega selgelt vastuolus olevaid väärtushinnanguid. Mina ei taha selliseid kohtunikke. Mina ei taha kohtunikke, kes rikuvad seadust ja siis võtavad laest mingisugused mittejõustunud seadused oma rikkumise õigustamiseks.»

Lõpetuseks ütles ta: «Meie erakonna programmis on selgelt kirjas, et kohtunikud ei tohiks olla ametis eluaegsed, vaid kohtunikud peaksid olema valitavad. Vähemalt peaksid olema ringkonna- ja riigikohtu kohtunikud valitavad, sest ei saa olla niimoodi, et mingid tädid tulevad kokku ja võtavad lihtsalt kätte ja teevad ümber Eesti seaduseid. Ja siis otsustavad, et keegi ei saagi neid puudutada, nii ongi. See lihtsalt ei lähe. See on demokraatia ründamine ja see lõpeb väga halvasti.»